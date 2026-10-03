Ferhat Gündoğdu ile İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı! Hacıosmanoğlu'ndan hakemler için "FETÖ'cü" ifadesi

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İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Merkez Hakem Kurulu (MHK) soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, hakem görevlendirmelerine ilişkin yazışmalar tespit edildi.
Ferhat Gündoğdu'nun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptığı yazışmalarda, Hacıosmanoğlu'nun Trabzonspor başkanlığı yaptığı dönemde kaybedilen maçlarda görev yapan hakemleri not aldığı ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya, "FETÖ'cü, bunları bitir" şeklinde mesaj gönderdiği görüldü. Gündoğdu'nun ise bu mesaja "Tamam" yanıtını verdiği tespit edildi.