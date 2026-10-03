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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 00:15
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 00:19

Ferhat Gündoğdu ile İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı! Hacıosmanoğlu'ndan hakemler için "FETÖ'cü" ifadesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Merkez Hakem Kurulu (MHK) soruşturması ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile arasındaki mesajlaşma ortaya çıktı. Yazışmalarda, Hacıosmanoğlu'nun başkanlık yaptığı dönemde kaybedilen maçlarda görev yapan hakemleri not aldığı ve Gündoğdu'ya, "FETÖ'cü, bunları bitir" şeklinde mesaj gönderdiği görüldü.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Ferhat Gündoğdu ile İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı! Hacıosmanoğlu'ndan hakemler için
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 00:15
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 00:19

Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen (MHK) soruşturması sürüyor.

HABERİN ÖZETİ

Ferhat Gündoğdu ile İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı! Hacıosmanoğlu'ndan hakemler için "FETÖ'cü" ifadesi

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Merkez Hakem Kurulu (MHK) soruşturması kapsamında, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptığı yazışmalar ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinde hakem görevlendirmelerine ilişkin yazışmalar tespit edildi.
Yazışmalarda, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kaybettiği maçlarda görev yapan hakemleri not aldığı ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya "FETÖ'cü, bunları bitir" şeklinde mesaj gönderdiği görüldü.
Gündoğdu'nun bu mesaja "Tamam" yanıtını verdiği tespit edildi.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı 'nun dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, hakem görevlendirmelerine ilişkin yazışmalar tespit edildi.

Ferhat Gündoğdu ile İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı! Hacıosmanoğlu'ndan hakemler için "FETÖ'cü" ifadesi

Ferhat Gündoğdu'nun (TFF) Başkanı ile yaptığı yazışmalarda, Hacıosmanoğlu'nun Trabzonspor başkanlığı yaptığı dönemde kaybedilen maçlarda görev yapan hakemleri not aldığı ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya, "FETÖ'cü, bunları bitir" şeklinde mesaj gönderdiği görüldü. Gündoğdu'nun ise bu mesaja "Tamam" yanıtını verdiği tespit edildi.

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ETİKETLER
#Futbol
#türkiye futbol federasyonu
#ibrahim hacıosmanoğlu
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#merkez hakem kurulu
#Ferhat Gündoğdu
#Spor
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