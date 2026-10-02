MHK Başkanı Ferhat Dündoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı! Maç öncesinde neden hakemlerle görüştü? Sınav soruları bazı hakemlere verildi mi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Merkez Hakem Kurulu (MHK) soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen isimlerden olan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı.

KLASMAN DEĞİŞİMLERİNİN TFF YÖNETİMİNİN ONAYINDAN GEÇTİĞİNİ SÖYLEDİ

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya 8 Mart 2022 tarihinde sezon devam ederken hakem ve gözlemci klasmanlarının değiştirilmesi soruldu. Gündoğdu, kararın kamuoyu ve kulüplerden gelen talepler sonrasında TFF yönetim kurulunun iradesiyle uygulandığını söyledi.

Ferhat Gündoğdu'ya; Burak Şeker, Abdulkadir Bitigen, Alpaslan Dedeş, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Murat Erdoğan, Alper Ulusoy, Bahattin Şimşek, İsmail Şencan, Koray Gençerler, Mesut Çarık ve başka isimlerin 2022'de TFF Tahkim Kurulu'na başvurmalarının ardından göreve dönmeleri ve 2024 yılında yeniden klasman dışında kalmaları soruldu. Gündoğdu, kişisel husumet veya intikam saikiyle hareket etmediğini, kararların MHK tarafından kolektif alındığını ve TFF yönetiminin onayından geçtiğini söyledi.

Ferhat Gündoğdu, 2024-2025 sezonunda ilk klasman listesinden sonra ikinci bir liste yayımlanması ve ilk listede yer alan bazı hakem ve gözlemcilerin kısa süre sonra açıklanan ikinci listede çıkarıldığı; müşteki ve tanıkların bu değişiklikler için kendilerine somut, kişiselleştirilmiş gerekçe bildirilmediğini söylemesi ile ilgili değişikliklerin performans, ihtiyaç ve MHK değerlendirmesi çerçevesinde yapıldığını savundu.

Ferhat Gündoğdu; Süleyman Abay, Taner Gizlenci ve Emre Altun gibi isimlerin anlatımlarında, özellikle 2015 yılındaki bazı Trabzonspor karşılaşmalarında görev yapan isimlerin yıllar sonra aynı klasman değişikliklerinde dışarıda bırakıldığı yönündeki konusunu hedefli bir tasfiye olarak kabul etmeyip, performans ve kurul kararlarını gerekçe gösterdi.

MAÇ ÖNCESİNDE NEDEN HAKEMLERLE GÖRÜŞTÜ?

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya; Eren Acar, Burak Taşkınsoy ve Gamze Durmuş Pakkan'ın ifadelerinde hakem atama sistemi olan VETAS'ın görünürde sistematik atama yaptığı ancak MHK yönetiminin manuel müdahalelerle hakemleri değiştirebildiği ve "etap dışı" bırakarak görev vermeyebildiği de soruldu. Gündoğdu, VETAS'ın mevzuatta zorunlu bir sistem olmadığını, kendi dönemlerinde sistemi geliştirdiklerini söyledi. Gündoğdu ayrıca bir hakemin keyfî biçimde "etap dışı" bırakıldığı yönündeki beyanları reddetti.



Ferhat Gündoğdu, maç öncesinde hakemlerle doğrudan görüşmesine yönelik de ifade verdi. Maç öncesinde bazı hakemleri aradığını kabul eden Gündoğdu, bunu moral vermek ve önemli bir gündem varsa öğrenmek amacıyla yaptığını söyledi. Gündoğdu, Ümit Öztürk örneğinde ise bir kulübün kendisinin özellikle görevlendirildiğine ilişkin rahatsızlığını hakeme aktardığını da kabul etti.



Ferhat Gündoğdu'ya, tanıkların, Gündoğdu'nun hakemlerin kimlerle görüştüklerini bildiği veya HTS kayıtlarına ulaşılabileceği yönünde ifadeleri de soruldu. Gündoğdu, bu sözleri kabul etmekle birlikte bağlamının farklı olduğunu; kurum içi bilgilerin basına sızdırılmaması için, şikayet halinde HTS kayıtlarının yargının eline geçebileceğini hatırlattığını ifade etti. Kendisinin bunu tehdit değil, hakemlerin kariyerlerini korumaya yönelik uyarı olarak gördüğünü söyledi.

KEREM ERSOY İLE ARASINDAKİ SES KAYDIYLA İLGİLİ SORUYA CEVAP VERMEDİ

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, yardımcı hakem Kerem Ersoy ile arasındaki ses kaydıyla ilgili sorulan soruya, ses kaydının hukuka aykırı elde edilmiş olabileceğini ve hukuka aykırı delil üzerinden soruşturma yürütülemeyeceğini belirterek cevap vermedi.

BAZI HAKEMLERE UZUN SÜRE GÖREV VERİLMEMESİ

Ferhat Gündoğdu, Abdullah Buğra Taşkınsoy'un Gençlerbirliği-İstanbulspor maçındaki bir VAR müdahalesinden sonra Gündoğdu'nun kendisine ve diğer VAR ekibine "İkinci bir emre kadar müsabakalara çıkmayacaksınız" dediğini ve yaklaşık 70 gün görev alamadığı yönündeki ifadesine de yanıt verdi. Gündoğdu, Taşkınsoy'un çok önemli bir hata yaptığını kabul ederek, hakemlerin ciddi hatalarda uzun süre "etap dışı" bırakılmasının normal olduğunu söyledi ve bunun mobbing olmadığını savundu.

Abdullah Buğra Taşkınsoy, sezon başı seminer tarihinin basına sızdırılmasıyla ilgili olarak Ferhat Gündoğdu'nun kendisini suçladığını, "Sana bu sene maç vermeyeceğim" dediğini ve yaklaşık 75 gün görev alamadığını söyledi. Daha sonra sızıntıyı kendisinin yapmadığının anlaşılması üzerine yeniden görev verildiğini ifade eden Taşkınsoy'un bu sözleriyle ilgili sorulan soruya Gündoğdu, hakemlere zaman zaman kızgınlıkla sert sözler söylemiş olabileceğini ancak keyfî cezalandırma yapmadığını yanıtını verdi.



Ferhat Gündoğdu, VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'un VAR kadrosunda üst sıralarda olmasına rağmen Avrupa maçlarından ve önemli görevlendirmelerden uzaklaştırıldığını, performansının düşürüldüğünü ve sonunda hakemliği bırakmaya yöneldiğini söylemesi ile ilgili soruyu da yanıtladı. Gündoğdu, Coşkun'un REPU değerlendirmelerinin zayıf olduğunu, UEFA görevlendirmelerinin kendi yetkilerinde olmadığını ve Coşkun'un hakemliği kendi dilekçesiyle bıraktığını söyledi.



Ferhat Gündoğdu, tanıkların olumlu gözlemci raporlarının MHK müdahalesiyle olumsuza çevrildiği veya notların düşürüldüğü beyanıyla ilgili REPU değerlendirmesi ile gözlemci raporu arasında farklılık bulunduğunda MHK'nin gözlemciye raporunu yeniden değerlendirmesini önerdiğini, gözlemcinin değiştirip değiştirmemekte serbest olduğunu kabul etti.



Ferhat Gündoğdu, tanıkların, bazı hakemlerin sınav, yabancı dil, koşu testi, gözlemci notu gibi objektif kriterlere rağmen terfi ettirildiğini, bazı başarılı isimlerin ise düşürüldüğünü söylemesiyle ilgili terfi ve tenzillerin MHK talimatları, sınavlar ve kurul kararları çerçevesinde yapıldığını; "yakın" hakemlere ayrıcalık tanımadığını belirtti.

SINAV SORULARININ HAKEMLERE VERİLDİĞİ İDDİASI

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya; Eren Acar, Abdullah Burak Taşkınsoy ve diğer tanıkların ifadelerinde sınav sorularının bazı hakemlere önceden ulaştırıldığı, sınav kağıtlarına müdahale edildiği ve sisteme farklı puanlar girildiği yönünde beyanları da soruldu. Gündoğdu, bu olaylara bizzat şahit olmadığını ve sınav süreçlerinin eğitim birimi tarafından yürütüldüğünü söyledi.

İfadede Ferhat Gündoğdu'ya, sınava girecek hakemlere "bu sorulara çalışın", "hepsi serbest vuruş olacak", "3 tane kartlardan olacak" şeklinde, Ferdi Karadoruk ile Ahmet Şahin arasındaki mesajların gönderildiğini gösteren ekran görüntüleri soruldu. Gündoğdu, TFFHGD'nin hakem sınavlarında yetkili olmadığını ve söz konusu yazışmalarla ilgili bilgisi bulunmadığını söyledi. Ferdi Karadoruk-Ahmet Şahin arasındaki başka yazışmalar için de aynı şekilde "bilgim yok" cevabını verdi.

Ferhat Gündoğdu, eski hakem Ali Tuna'ya gönderilen başarısız sınav evrakındaki yazıların kendisine ait olmadığı yönünde bir bilirkişi değerlendirmesi de soruldu. Gündoğdu, evrak üzerinde sahtecilik yapılmadığını ve Ali Tuna'nın kendisine husumet beslediğini söyledi.

Ferhat Gündoğdu, Murat Zirek başta olmak üzere bazı isimlerin, dernek seçimlerinde belirli adayları destekledikten veya yönetimle ters düştükten sonra maç alamadıklarını, üyeliklerinin sonlandırıldığını ya da yerel kurullarca dışlandıklarını söylemesiyle ilgili, bu yerel işlemlerle ilgili doğrudan bilgisinin veya talimatının bulunmadığını belirtti.

MALİ HAREKETLERDEKİ YÜKSEK İŞLEM HACMİ

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya, MASAK ham verileri üzerinden 2007-2026 arasında 5 bin 773 para çıkışı işleminde 294 milyon 116 bin 419 TL, 3 bin 620 para girişi işleminde 258 milyon 289 bin 170 TL hareket bulunduğu soruldu. Gündoğdu söz konusu hareketlerin; maaş, emeklilik ikramiyesi, OYAK, TFF ücretleri, araç/ev/arsa alım-satımları ve diğer resmi işlemlerden kaynaklandığını söyledi. Gündoğdu ayrıca 294 milyon TL'lik çıkış hacminin gelirine göre yüksek olduğunu ve verilerde hata olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Ferhat Gündoğdu'ya, 2 Haziran 2025-26 Mayıs 2026 arasında Fidanlar İnşaat'a toplam 40 milyon 140 bin TL gönderildiği de soruldu. Gündoğdu, Ankara İncek Manzara Evleri projesinden kızları için iki adet 2+1 konut aldığını, ödemelerin eşinin miras kalan yazlığının satışından elde edilen para ile kendi birikimlerinden karşılandığını söyledi.