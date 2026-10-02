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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 16:26
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 16:26

Ukrayna'ya teslim olan onlarca Rus askerinden çarpıcı itiraflar: Ağaç kabuğu yiyip, idrarımızı içtik

Rusya'nın işgal ettiği Donetsk'te Ukrayna ordusuna teslim olan Rus askerlerinden çarpıcı itiraflar geldi. Askerler, bir aydan fazla süredir açlık ve susuzluk çektiklerini bu yüzden ot ve ağaç kabuğu yemek zorunda kaldıklarını, kendi idrarlarını içmek zorunda olduklarını anlattı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 16:26
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 16:26

Ukrayna'nın düzenlediği 'Vivaldi Operasyonu' kapsamında bölgesinde esir alınan Rus askerleri itiraflarıyla dikkat çekti. Ukrayna 3. Ordu Kolordusu'nun yayımladığı görüntülerde, Rus askerleri, susuz ve yiyeceksiz kaldıklarını, bazı askerlerin kendi idrarlarını içmek, ağaç kabuğu yemek zorunda kaldıklarını anlattılar. 

HABERİN ÖZETİ

Ukrayna'ya teslim olan onlarca Rus askerinden çarpıcı itiraflar: Ağaç kabuğu yiyip, idrarımızı içtik

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde düzenlediği 'Vivaldi Operasyonu' kapsamında esir alınan Rus askerleri, mevzilerinde susuz ve yiyeceksiz kaldıklarını, boşuna ölmek istemedikleri için teslim olduklarını anlattı.
Esir askerlerden Aleksandr Manankov, komutanlarının mevzileri terk ettiğini, askerlerin su birikintilerinden su veya kendi idrarlarını içtiğini, ağaç kabuğu ve ot yiyerek hayatta kalmaya çalıştıklarını söyledi.
Askerler, birliklerinde susuzluktan bir askerin, ilaçsızlıktan ise üç kişinin öldüğünü ve cenazelerin mevzilerden alınamadığını belirtti.
Bir Rus askeri, başı ve belindeki şarapnel parçalarının Ukraynalı askerler tarafından çıkarıldığını ifade etti.
Ukrayna 3. Ordu Kolordusu Komutanı Andriy Biletskyi, Rus askerlerinin birlikler halinde teslim olduğunu, subaylar, İHA personeli ve topçu birliklerinden askerlerin de esir alındığını bildirdi.
Ukrayna tarafı, Vivaldi Operasyonu'nun son aşamasında 250'den fazla Rus askerinin esir alındığını, Rus tarafının yaklaşık 2 bin personel kaybı verdiğini ve operasyon genelinde yaklaşık 280 kilometrekare alanın geri alındığını iddia etti.
Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
Ukrayna'ya teslim olan onlarca Rus askerinden çarpıcı itiraflar: Ağaç kabuğu yiyip, idrarımızı içtik

''BOŞUNA ÖLMEK İSTEMEDİK''

Askerlerin zayıf ve bitkin gözüktüğü görüntülerde hepsinin tek sıra halinde ilerlediği görülüyor. The Sun'ın haberine göre, esir askerler arasında yer alan en yüksek rütbeli isim olarak gösterilen Aleksandr Manankov, 'boşuna ölmek istemedikleri' için teslim olduklarını söyledi. 

Ukrayna'ya teslim olan onlarca Rus askerinden çarpıcı itiraflar: Ağaç kabuğu yiyip, idrarımızı içtik

İDRARLARINI İÇTİLER

Manankov, komutanlarının mevzileri terk ettiğini, temel ihtiyaçlarının dahi karşılanmadığını söyledi. Rus subay, bulundukları mevzilerde içme suyu olmadığını, su birikintilerinden su içtiklerini ve koşullar ağırlaştığında kendi idrarlarını içmek zorunda kaldıklarını söyledi. Yiyeceklerinin de bulunmadığını belirten Manankov, askerlerin ağaç kabuğu ve ot yiyerek hayatta kalmaya çalıştığını anlattı.

Ukrayna'ya teslim olan onlarca Rus askerinden çarpıcı itiraflar: Ağaç kabuğu yiyip, idrarımızı içtik

SUSUZLUKTAN VE İLAÇSIZLIKTAN ASKERLER ÖLDÜ

Bir başka Rus askeri ise birliğinde bulunan bir askerin susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Bir başka asker ise ilaçsızlık nedeniyle 3 kişinin öldüğünü, cenazelerinin ise mevzilerden alınamadığını belirtti.

Ukrayna'ya teslim olan onlarca Rus askerinden çarpıcı itiraflar: Ağaç kabuğu yiyip, idrarımızı içtik

UKRAYNALI ASKERLER YARDIM ETTİ

Bir aydan fazla süredir açlıkla mücadele ettiklerini söyleyen bir asker, ilk kez esaret altında düzgün yemek yediğini söyledi. Bir başka asker ise komutanlarının kendilerine savunma pozisyonu almaları talimatını verdikten sonra telsiz iletişimini kestiğini ileri sürdü.

Ukrayna'ya teslim olan onlarca Rus askerinden çarpıcı itiraflar: Ağaç kabuğu yiyip, idrarımızı içtik

Esirlerden biri, başında ve bel bölgesinde bulunan şarapnel parçalarının Ukraynalı askerler tarafından çıkarıldığını söyledi. Bu anlatımların Rus askerlerinin esaret altında verdiği ifadeler olduğu ve bağımsız kaynaklarca bütünüyle doğrulanamadığı belirtilmeli.

Ukrayna'ya teslim olan onlarca Rus askerinden çarpıcı itiraflar: Ağaç kabuğu yiyip, idrarımızı içtik

250'DEN FAZLA RUS ASKERİ ESİR ALINDI

Ukrayna 3. Ordu Kolordusu Komutanı Andriy Biletskyi ise son operasyonlarda Rus askerlerinin bazı bölgelerde birlikler halinde teslim olduğunu öne sürdü. Biletskyi, subayların yanı sıra insansız hava aracı personeli ve topçu birliklerinden askerlerin de esir alındığını açıkladı.

Ukrayna tarafının verdiği rakamlara göre “Vivaldi Operasyonu”nun son aşamasında 250'den fazla Rus askeri esir alındı, Rus kuvvetlerinin ölü ve yaralı toplam personel kaybının ise yaklaşık 2 bin olduğu iddia edildi. Ukrayna ayrıca operasyonun son aşamasında yaklaşık 80 kilometrekare, üç aşamanın tamamında ise yaklaşık 280 kilometrekare alanın geri alındığını açıkladı. Bu kayıp ve toprak kontrolü rakamları bağımsız olarak doğrulanmış değil.

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#donetsk
#Vivaldi Operasyonu
#Aleksandr Manankov
#Andriy Biletskyi
#Ukrayna 3 Ordu Kolordusu
#Dünya
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