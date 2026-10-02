Aydın’da şüpheli ölüm: CHP’li Bülent Tezcan’ı yaralayan Abdullah S. evinde başından vurulmuş halde bulundu

Zafer Mahallesi 137. Sokak'taki bir apartmanda akşam saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, apartmandaki bir daireden silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SİLAH SESİNİ DUYAN KOMŞULAR İHBAR ETTİ: KORKUNÇ OLAY ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, girdikleri evde bir şahsı başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik tespiti sonucunda hayatını kaybeden şahsın Abdullah S. olduğu bilgisine ulaşıldı. Abdullah S.'nin ölüm haberini alan yakınları olay yerine akın etti. Abdullah S.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

BÜLENT TEZCAN'I BACAĞINDAN VURARAK YARALAMIŞTI

Abdullah S., 10 yıl önce dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ı sağ bacağından silahla yaraladığı olayla gündeme gelmişti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.