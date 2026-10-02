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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 22:24
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 22:27

Aydın’da şüpheli ölüm: CHP’li Bülent Tezcan’ı yaralayan Abdullah S. evinde başından vurulmuş halde bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir apartman dairesinden gelen silah sesi üzerine adrese giden polis ekipleri, Abdullah S.'yi başından vurulmuş halde ölü buldu. Hayatını kaybeden şahsın, 10 yıl önce CHP'li Bülent Tezcan'ı silahla yaralayan kişi olduğu ortaya çıktı.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Aydın’da şüpheli ölüm: CHP’li Bülent Tezcan’ı yaralayan Abdullah S. evinde başından vurulmuş halde bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 22:24
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 22:27

137. Sokak'taki bir apartmanda akşam saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, apartmandaki bir daireden silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 'ne bildirdi. 

Aydın’da şüpheli ölüm: CHP’li Bülent Tezcan’ı yaralayan Abdullah S. evinde başından vurulmuş halde bulundu

SİLAH SESİNİ DUYAN KOMŞULAR İHBAR ETTİ: KORKUNÇ OLAY ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, girdikleri evde bir şahsı başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik tespiti sonucunda hayatını kaybeden şahsın Abdullah S. olduğu bilgisine ulaşıldı. Abdullah S.'nin ölüm haberini alan yakınları olay yerine akın etti. Abdullah S.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Aydın’da şüpheli ölüm: CHP’li Bülent Tezcan’ı yaralayan Abdullah S. evinde başından vurulmuş halde bulundu

BÜLENT TEZCAN'I BACAĞINDAN VURARAK YARALAMIŞTI

Abdullah S., 10 yıl önce dönemin Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ı sağ bacağından silahla yaraladığı olayla gündeme gelmişti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın’da şüpheli ölüm: CHP’li Bülent Tezcan’ı yaralayan Abdullah S. evinde başından vurulmuş halde bulundu
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ETİKETLER
#112 acil çağrı merkezi
#CHP
#Zafer Mahallesi
#Bülent Tezcan
#Abdullah S.
#Gündem
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