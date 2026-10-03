Haftalardır Türkiye gündeminin baş sıralarına oturan fon soruşturması hakkında MHP lideri Devlet Bahçeli önemli bir açıklamada bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Devlet Bahçeli'den fon soruşturmasıyla ilgili açıklama: SPK yöneticileriyle görüştüm MHP lideri Devlet Bahçeli, gündemdeki fon soruşturması hakkında açıklamalarda bulunurken sosyal medyaya yönelik eleştirilerini ve yasal düzenleme beklentisini paylaştı. Bahçeli, SPK yöneticileriyle görüştüğünü ve devletin tüm imkanlarıyla soruşturmayı takip ettiğini belirterek 'Yargıya güvenin' mesajı verdi. Sosyal medyanın doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin yayıldığı, bilgi kirliliği ve linç kampanyalarına zemin hazırlayan bir alana dönüştüğünü belirtti. Sosyal medyayı 'çöplük' olarak nitelendiren Bahçeli, mecranın milli güvenlik açısından bir soruna dönüştüğünü ifade etti. Sosyal medyayla ilgili düzenleme çalışmalarının devam ettiğini ve Meclis'in yeni yasama yılında kapsamlı bir yasa taslağıyla gündeme gelmesinin beklendiğini söyledi.

Bahçeli, CNN Türk'e verdiği demeçte Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yöneticileriyle görüştüğünü söyledi. Bahçeli, devletin bütün imkanlarıyla soruşturmayı takip ettiğini belirterek "Yargıya güvenin." mesajı verdi.

"SOSYAL MEDYA MİLLİ GÜVENLİK SORUNUNA DÖNÜŞTÜ"

Sosyal medya hakkında da konuşan Bahçeli, mecranın, doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin hızla yayıldığı bir alana dönüştüğünü belirterek bu durumun bilgi kirliliğinin yanı sıra linç kampanyalarına da zemin hazırlayabildiğini söyledi.

Sosyal medyayı "çöplük" olarak nitelendiren Bahçeli, mecranın artık milli güvenlik açısından da sorun haline dönüştüğüne dikkat çekti.

YENİ YASAMA YILINDA DÜZENLEME GÜNDEMDE

Bahçeli, sosyal medyayla ilgili düzenleme çalışmalarının sürdüğünü belirterek konunun Meclis'in yeni yasama yılında daha kapsamlı bir yasa taslağıyla gündeme gelmesinin beklendiğini söyledi.