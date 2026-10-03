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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 00:19
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 00:19

Devlet Bahçeli'den fon soruşturmasıyla ilgili açıklama: SPK yöneticileriyle görüştüm

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon soruşturmasıyla ilgili yaptığı açıklamada SPK yöneticileriyle görüştüğünü söyledi. Konunun sonuna kadar devlet tarafından takip edildiğini belirten Bahçeli, sosyal medya hakkında da konuşarak ortamın "çöplük" haline dönüştüğünü ve milli güvenlik sorunu haline geldiğini ifade etti. Bahçeli, sosyal medyayla ilgili yasa düzenlemenin Meclis'te gündeme geleceğini vurguladı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Devlet Bahçeli'den fon soruşturmasıyla ilgili açıklama: SPK yöneticileriyle görüştüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 00:19
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 00:19

Haftalardır Türkiye gündeminin baş sıralarına oturan fon soruşturması hakkında lideri önemli bir açıklamada bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Devlet Bahçeli'den fon soruşturmasıyla ilgili açıklama: SPK yöneticileriyle görüştüm

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
MHP lideri Devlet Bahçeli, gündemdeki fon soruşturması hakkında açıklamalarda bulunurken sosyal medyaya yönelik eleştirilerini ve yasal düzenleme beklentisini paylaştı.
Bahçeli, SPK yöneticileriyle görüştüğünü ve devletin tüm imkanlarıyla soruşturmayı takip ettiğini belirterek 'Yargıya güvenin' mesajı verdi.
Sosyal medyanın doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin yayıldığı, bilgi kirliliği ve linç kampanyalarına zemin hazırlayan bir alana dönüştüğünü belirtti.
Sosyal medyayı 'çöplük' olarak nitelendiren Bahçeli, mecranın milli güvenlik açısından bir soruna dönüştüğünü ifade etti.
Sosyal medyayla ilgili düzenleme çalışmalarının devam ettiğini ve Meclis'in yeni yasama yılında kapsamlı bir yasa taslağıyla gündeme gelmesinin beklendiğini söyledi.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

Bahçeli, CNN Türk'e verdiği demeçte (SPK) yöneticileriyle görüştüğünü söyledi. Bahçeli, devletin bütün imkanlarıyla soruşturmayı takip ettiğini belirterek "Yargıya güvenin." mesajı verdi.

"SOSYAL MEDYA MİLLİ GÜVENLİK SORUNUNA DÖNÜŞTÜ"

hakkında da konuşan Bahçeli, mecranın, doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin hızla yayıldığı bir alana dönüştüğünü belirterek bu durumun bilgi kirliliğinin yanı sıra linç kampanyalarına da zemin hazırlayabildiğini söyledi.

Devlet Bahçeli'den fon soruşturmasıyla ilgili açıklama: SPK yöneticileriyle görüştüm

Sosyal medyayı "çöplük" olarak nitelendiren Bahçeli, mecranın artık milli güvenlik açısından da sorun haline dönüştüğüne dikkat çekti.

YENİ YASAMA YILINDA DÜZENLEME GÜNDEMDE

Bahçeli, sosyal medyayla ilgili düzenleme çalışmalarının sürdüğünü belirterek konunun Meclis'in yeni yasama yılında daha kapsamlı bir yasa taslağıyla gündeme gelmesinin beklendiğini söyledi.

 

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#sosyal medya
#devlet bahçeli
#CNN Türk
#mhp
#sermaye piyasası kurulu
#Ekonomi
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