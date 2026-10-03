Devlet Bahçeli'den fon soruşturmasıyla ilgili açıklama: SPK yöneticileriyle görüştüm

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İstanbul
Haftalardır Türkiye gündeminin baş sıralarına oturan fon soruşturması hakkında MHP lideri Devlet Bahçeli önemli bir açıklamada bulundu.
Bahçeli, CNN Türk'e verdiği demeçte Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yöneticileriyle görüştüğünü söyledi. Bahçeli, devletin bütün imkanlarıyla soruşturmayı takip ettiğini belirterek "Yargıya güvenin." mesajı verdi.
Sosyal medya hakkında da konuşan Bahçeli, mecranın, doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin hızla yayıldığı bir alana dönüştüğünü belirterek bu durumun bilgi kirliliğinin yanı sıra linç kampanyalarına da zemin hazırlayabildiğini söyledi.
Sosyal medyayı "çöplük" olarak nitelendiren Bahçeli, mecranın artık milli güvenlik açısından da sorun haline dönüştüğüne dikkat çekti.
Bahçeli, sosyal medyayla ilgili düzenleme çalışmalarının sürdüğünü belirterek konunun Meclis'in yeni yasama yılında daha kapsamlı bir yasa taslağıyla gündeme gelmesinin beklendiğini söyledi.