BDDK'dan cep telefonu kredileri ve kredi kartları düzenlemesi

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İstanbul
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren önemli 2 karar alarak yapılan düzenlemeyi duyurdu.
BDDK'nın 1 Ekim 2026 tarihli 2 ayrı kararıyla cep telefonu alırken kullanılan tüketici kredileri ile kredi kartlarında yapılan düzenlemelerin detayları belli oldu.
Cep telefonu kredilerinde vade sınırları ve kredi kartlarında asgari ödeme tutarı hesaplamasında esas alınan limit değişti.
BDDK'nın 11582 sayılı kararı kapsamında, cep telefonu alımı sırasında kullandırılan tüketici kredileri için vade sınırları telefonun fiyatına göre tekrar belirlendi.
Fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonları için kredi vadesi 12 ay, 40 bin liranın üzerindeki cep telefonları için ise 3 ay olacak.
Cep telefonları içinde "Yenilenmiş ürün" niteliğinde olanlar için de farklı bir fiyat sınırı uygulamasına gidilecek.
Fiyatı 50 bin lira ve altında olan yenilenmiş cep telefonlarında vade 12 ay, 50 bin liranın üzerinde olan telefonlarda ise 3 ay olarak yürürlükte olacak.
Uygulamadan yararlanılabilmesi için satış yapılan iş yerinin, 27 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik kapsamında “yenileme merkezi” veya “yetkili satıcı” niteliğinde olması şartı aranacak.
BDDK'nın 11581 sayılı kararına göre kredi kartlarında asgari ödeme tutarlarının belirlenmesinde kullanılan limit sınırında da değişiklik yapıldı.
Düzenlemeyle daha önce 50 bin lira olarak belirlenen eşik, 100 bin liraya çıkarıldı. Buna göre limiti 100 bin lira ve altında olan kredi kartlarında asgari ödeme tutarı, dönem borcunun yüzde 20'si olacak.
Limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında ise asgari ödeme tutarı, dönem borcunun yüzde 40'ı olacak.
Cep telefonu alımlarında kredi kartı kullanımında geçerli olan uygulama için herhangi bir değişiklik yapılmadı.
"Yenilenmiş ürün" niteliği taşımayan cep telefonlarının kredi kartıyla alımında taksitlendirme yasağı sürecek.
"Yenilenmiş ürün" niteliğindeki cep telefonu alımlarında da herhangi bir tutar sınırı olmadan 12 aya kadar taksitlendirme sürecek.