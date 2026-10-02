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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 20:34
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 21:21

BDDK'dan cep telefonu kredileri ve kredi kartları düzenlemesi

BDDK, cep telefonu alımlarında tüketici kredisi vade sınırlarını ve kredi kartlarında asgari ödeme oranlarında düzenlemeye gitti. Buna göre değeri 40 bin lira ve altında olan cep telefonlarında kredi vadesi 12 ay, bu miktarın üzerindeki telefonlarda ise 3 ay olacak. Kredi kartlarının asgari ödemesinde 50 bin lira olan eşik de 100 bin liraya yükseltildi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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BDDK'dan cep telefonu kredileri ve kredi kartları düzenlemesi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 20:34
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 21:21

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (), milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren önemli 2 karar alarak yapılan düzenlemeyi duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

BDDK'dan cep telefonu kredileri ve kredi kartları düzenlemesi

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
BDDK, cep telefonu alımında kullandırılan tüketici kredilerinin vade sınırları ile kredi kartlarındaki asgari ödeme tutarı limitlerinde yeni düzenlemelere gitti.
Fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonları için kredi vadesi 12 ay, 40 bin liranın üzerindekiler için 3 ay olarak belirlendi.
Yenilenmiş cep telefonlarında 50 bin lira ve altı için 12 ay, 50 bin liranın üzerindekiler için 3 ay vade uygulanacak.
Kredi kartı asgari ödeme tutarında esas alınan limit sınırı 50 bin liradan 100 bin liraya çıkarıldı.
Limiti 100 bin lira ve altında olan kredi kartlarında asgari ödeme oranı yüzde 20, 100 bin liranın üzerindekilerde ise yüzde 40 olarak uygulanacak.
Yenilenmiş ürün niteliği taşımayan cep telefonlarının kredi kartıyla alımındaki taksit yasağı devam ederken, yenilenmiş ürün niteliğindekilerde 12 aya kadar taksitlendirme sürecek.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

BDDK'nın 1 Ekim 2026 tarihli 2 ayrı kararıyla alırken kullanılan tüketici kredileri ile kredi kartlarında yapılan düzenlemelerin detayları belli oldu.

BDDK'dan cep telefonu kredileri ve kredi kartları düzenlemesi

Cep telefonu kredilerinde vade sınırları ve kredi kartlarında asgari ödeme tutarı hesaplamasında esas alınan limit değişti.

CEP TELEFONU KREDİLERİNDE VADE SINIRI DEĞİŞTİ

BDDK'nın 11582 sayılı kararı kapsamında, cep telefonu alımı sırasında kullandırılan tüketici kredileri için vade sınırları telefonun fiyatına göre tekrar belirlendi.

Fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonları için kredi vadesi 12 ay, 40 bin liranın üzerindeki cep telefonları için ise 3 ay olacak.

YENİLENMİŞ TELEFONLAR İÇİN 50 BİN LİRA SINIRI

Cep telefonları içinde "Yenilenmiş ürün" niteliğinde olanlar için de farklı bir fiyat sınırı uygulamasına gidilecek.

BDDK'dan cep telefonu kredileri ve kredi kartları düzenlemesi

Fiyatı 50 bin lira ve altında olan yenilenmiş cep telefonlarında vade 12 ay, 50 bin liranın üzerinde olan telefonlarda ise 3 ay olarak yürürlükte olacak.

Uygulamadan yararlanılabilmesi için satış yapılan iş yerinin, 27 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik kapsamında “yenileme merkezi” veya “yetkili satıcı” niteliğinde olması şartı aranacak.

KREDİ KARTLARINDA ASGARİ ÖDEME ORANINDA DEĞİŞİKLİK

BDDK'nın 11581 sayılı kararına göre kredi kartlarında asgari ödeme tutarlarının belirlenmesinde kullanılan limit sınırında da değişiklik yapıldı.

Düzenlemeyle daha önce 50 bin lira olarak belirlenen eşik, 100 bin liraya çıkarıldı. Buna göre limiti 100 bin lira ve altında olan kredi kartlarında asgari ödeme tutarı, dönem borcunun yüzde 20'si olacak.

BDDK'dan cep telefonu kredileri ve kredi kartları düzenlemesi

Limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında ise asgari ödeme tutarı, dönem borcunun yüzde 40'ı olacak.

KREDİ KARTIYLA CEP TELEFONU ALIMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

Cep telefonu alımlarında kullanımında geçerli olan uygulama için herhangi bir değişiklik yapılmadı.

"Yenilenmiş ürün" niteliği taşımayan cep telefonlarının kredi kartıyla alımında taksitlendirme yasağı sürecek.

"Yenilenmiş ürün" niteliğindeki cep telefonu alımlarında da herhangi bir tutar sınırı olmadan 12 aya kadar taksitlendirme sürecek.

 

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#Cep telefonu
#Kredi Kartı
#bddk
#tüketici kredisi
#yenilenmiş ürün
#Ekonomi
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