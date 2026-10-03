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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 06:53
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 07:12

3 Ekim 2026 hava durumu | İstanbul'a sağanak Marmara'ya fırtına uyarısı! Pazar günü bahar havası dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda il için sağanak yağış tahmininde bulundu. Dört ilin bazı kesimlerinde kuvvetli yağış beklenirken kıyılarda fırtına uyarısı yapıldı. İşte 3 Ekim Cumartesi günü beklenen hava durumu...

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 06:53
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 07:12

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre ülke geneli Ekim ayının ilk hafta sonunda parçalı ve çok bulutlu bir hava yaşayayacak. Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları Erzincan dışında Doğu Aradolu ile Güneydoğu Aradolu'da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

HABERİN ÖZETİ

3 Ekim 2026 hava durumu | İstanbul'a sağanak Marmara'ya fırtına uyarısı! Pazar günü bahar havası dönüyor

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, Ekim ayının ilk hafta sonunda ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Erzincan dışındaki Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Denizli, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sinop, Amasya ve Tokat çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Karadeniz kıyılarında saatte 70 kilometre hıza ulaşan rüzgarla fırtına uyarısı yapıldı.
Pazar günü Marmara ve Ege bölgesinin büyük bölümünde güneş yeniden yüzünü göstererek bahar havası yaşanacak.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
3 Ekim 2026 hava durumu | İstanbul'a sağanak Marmara'ya fırtına uyarısı! Pazar günü bahar havası dönüyor

YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Denizli, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sinop, Amasya ve Tokat çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

3 Ekim 2026 hava durumu | İstanbul'a sağanak Marmara'ya fırtına uyarısı! Pazar günü bahar havası dönüyor

Marmara Bölgesi, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Karadeniz kıyılarında saatte 70 kilometre hıza ulaşan rüzgarla fırtına uyarısı yapıldı.

3 Ekim 2026 hava durumu | İstanbul'a sağanak Marmara'ya fırtına uyarısı! Pazar günü bahar havası dönüyor

PAZAR GÜNÜ BAHAR HAVASI DÖNÜYOR

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken pazar günü ise Marmara ve Ege bölgesinin büyük bölümünde güneş yeniden yüzünü göstererek bahar havası yaşatacak.

3 Ekim 2026 hava durumu | İstanbul'a sağanak Marmara'ya fırtına uyarısı! Pazar günü bahar havası dönüyor
BölgeŞehirSıcaklıkHava Durumu
MARMARABursa21°CParçalı ve çok bulutlu
Çanakkale23°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul21°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kocaeli21°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGEAfyonkarahisar16°CParçalı bulutlu
İzmir25°CParçalı bulutlu
Muğla22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Uşak19°CParçalı bulutlu
AKDENİZAdana26°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Antalya25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay25°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Isparta18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLUAnkara17°CParçalı bulutlu
Eskişehir19°CParçalı bulutlu
Konya16°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Nevşehir17°CParçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZBolu18°CParçalı ve çok bulutlu
Düzce20°CParçalı ve çok bulutlu
Sinop21°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak19°CParçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya19°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Rize20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerine yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Samsun19°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon20°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLUErzurum16°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars16°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya21°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Van18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır23°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Gaziantep23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Siirt23°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Şanlıurfa26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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