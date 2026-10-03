Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre ülke geneli Ekim ayının ilk hafta sonunda parçalı ve çok bulutlu bir hava yaşayayacak. Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları Erzincan dışında Doğu Aradolu ile Güneydoğu Aradolu'da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

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HABERİN ÖZETİ 3 Ekim 2026 hava durumu | İstanbul'a sağanak Marmara'ya fırtına uyarısı! Pazar günü bahar havası dönüyor Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, Ekim ayının ilk hafta sonunda ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Erzincan dışındaki Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Denizli, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sinop, Amasya ve Tokat çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Karadeniz kıyılarında saatte 70 kilometre hıza ulaşan rüzgarla fırtına uyarısı yapıldı. Pazar günü Marmara ve Ege bölgesinin büyük bölümünde güneş yeniden yüzünü göstererek bahar havası yaşanacak.

YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Denizli, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sinop, Amasya ve Tokat çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Marmara Bölgesi, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Karadeniz kıyılarında saatte 70 kilometre hıza ulaşan rüzgarla fırtına uyarısı yapıldı.

PAZAR GÜNÜ BAHAR HAVASI DÖNÜYOR

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken pazar günü ise Marmara ve Ege bölgesinin büyük bölümünde güneş yeniden yüzünü göstererek bahar havası yaşatacak.