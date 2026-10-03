3 Ekim 2026 hava durumu | İstanbul'a sağanak Marmara'ya fırtına uyarısı! Pazar günü bahar havası dönüyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre ülke geneli Ekim ayının ilk hafta sonunda parçalı ve çok bulutlu bir hava yaşayayacak. Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları Erzincan dışında Doğu Aradolu ile Güneydoğu Aradolu'da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Denizli, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sinop, Amasya ve Tokat çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Marmara Bölgesi, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Karadeniz kıyılarında saatte 70 kilometre hıza ulaşan rüzgarla fırtına uyarısı yapıldı.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken pazar günü ise Marmara ve Ege bölgesinin büyük bölümünde güneş yeniden yüzünü göstererek bahar havası yaşatacak.
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|MARMARA
|Bursa
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Çanakkale
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|İstanbul
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Kocaeli
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|EGE
|Afyonkarahisar
|16°C
|Parçalı bulutlu
|İzmir
|25°C
|Parçalı bulutlu
|Muğla
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Uşak
|19°C
|Parçalı bulutlu
|AKDENİZ
|Adana
|26°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
|Antalya
|25°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Hatay
|25°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
|Isparta
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|İÇ ANADOLU
|Ankara
|17°C
|Parçalı bulutlu
|Eskişehir
|19°C
|Parçalı bulutlu
|Konya
|16°C
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Nevşehir
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|BATI KARADENİZ
|Bolu
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Düzce
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Sinop
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Zonguldak
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|Amasya
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Rize
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerine yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
|Samsun
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Trabzon
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|DOĞU ANADOLU
|Erzurum
|16°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Kars
|16°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Malatya
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Van
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|Diyarbakır
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Gaziantep
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Siirt
|23°C
|Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Şanlıurfa
|26°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı