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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 06:47
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 07:22

Çukurova Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu: Mevcut başkan Emrah Kozay ve eski başkan Soner Çetin dahil 34 kişi tutuklandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çukurova Belediyesi'ndeki ihale ve doğrudan temin usulsüzlüklerine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden, mevcut Belediye Başkanı Emrah Kozay ve önceki dönem Başkanı Soner Çetin'in de aralarında bulunduğu 34 kişi tutuklandı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 06:47
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 07:22

tarafından Çukurova Belediyesi'nde gerçekleştirilen ihale ve doğrudan temin işlemlerinde yapıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 19 Ekim'de düzenlendi. 

HABERİN ÖZETİ

Çukurova Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu: Mevcut başkan Emrah Kozay ve eski başkan Soner Çetin dahil 34 kişi tutuklandı

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çukurova Belediyesi'ndeki ihale ve doğrudan temin işlemlerindeki usulsüzlük iddialarına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.
Operasyonda mevcut belediye başkanı Emrah Kozay ve önceki dönem belediye başkanı Soner Çetin dahil 44 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan işlemler sonucunda 49 şüpheliden 34'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
15 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Çukurova Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu: Mevcut başkan Emrah Kozay ve eski başkan Soner Çetin dahil 34 kişi tutuklandı

Jandarma ekiplerince 51 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında mevcut belediye başkanı Emrah Kozay ve önceki dönem belediye başkanı Soner Çetin'in de bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı. Ara yakalamalarla gözaltı sayısı 49'a yükseldi.

Çukurova Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu: Mevcut başkan Emrah Kozay ve eski başkan Soner Çetin dahil 34 kişi tutuklandı

MAHKEME KARARINI VERDİ: 34 TUTUKLAMA, 15 ADLİ KONTROL

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 49 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Çukurova Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu: Mevcut başkan Emrah Kozay ve eski başkan Soner Çetin dahil 34 kişi tutuklandı

Şüphelilerden mevcut belediye başkanı Emrah Kozay, teyzesi Sıdıka Şire ve önceki dönem belediye başkanı Soner Çetin dahil 34 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 15 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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ETİKETLER
#operasyon
#usulsüzlük
#Çukurova Belediyesi
#Adana Cumhuriyet Başsavcılığı
#Soner Çetin
#Emrah Kozay
#Gündem
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