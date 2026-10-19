Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 20:15
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 20:18

Çukurova Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Tufanbeyli Belediye Başkanının kızı ve 'ATM Memurları' gözaltına alındı

Adana'da Çukurova Belediyesi'ne yönelik yürütülen dev usulsüzlük ve rüşvet soruşturmasında yeni dalga operasyon gerçekleşti. CHP'li Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk'ün kızı E.A. ile işe gitmeden maaş aldığı iddia edilen "ATM memurlarının" da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Çukurova Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Tufanbeyli Belediye Başkanının kızı ve 'ATM Memurları' gözaltına alındı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 20:15
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 20:18

Çukurova Belediyesine yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 'li Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk'ün kızı E.A.'nın da gözaltına alındığı öğrenildi. 

ŞAFAK OPERASYONUYLA 8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında belediyeye fiilen gitmediği halde maaş aldığı iddia edilen ve kamuoyunda "ATM memuru" olarak adlandırılan kişilere yönelik de işlem yapıldı. Şafak vakti düzenlenen operasyonla Cengiz Ö., Erol S., Hakan K., Kadir P., İpek İ., Kerem D., Mehmet Onurcan K. ve Sıla E. gözaltına alındı. Söz konusu kişilerin belediyeye gitmedikleri halde maaş aldıklarının tespit edildiği öne sürüldü.

Çukurova Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Tufanbeyli Belediye Başkanının kızı ve 'ATM Memurları' gözaltına alındı

GÖZALTI SAYISI ARTIYOR: MEVCUT VE ESKİ BAŞKANLAR DA DOSYADA

Soruşturma kapsamında ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiaları da inceleniyor. Aralarında mevcut Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ile eski Belediye Başkanı Soner Çetin'in de bulunduğu toplam 44 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çukurova Belediyesine operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var
Adanalılardan Zeydan Karalar'a sert tepki: "Rüşvet alan cezasını çeker"
ETİKETLER
#CHP
#Çukurova Belediyesi
#Soner Çetin
#Emrah Kozay
#Ahmet Aktürk
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.