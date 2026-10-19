Çukurova Belediyesine operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var

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İstanbul
Türkiye haftaya yeni bir belediye operasyonuyla başladı. Adana'da Çukurova Belediyesine sabah saatlerinde operasyon düzenledi.
Soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu bildirildi.
Jandarma ekipleri, belediye önünde güvenlik önlemi alarak belediye içerisinde arama gerçekleştiriyor.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Çukurova Belediyesini CHP'nin adayı Emrah Kozay kazandı. Ancak 'mutlak butlan' krizi sonrası CHP'den istifa eden Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay Yeni Parti'ye geçti.
Ayrıntılar geliyor...