Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 07:42
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 07:54

Çukurova Belediyesine operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var

Son dakika haberi: Adana'da Çukurova Belediyesine yönelik soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri sabah saatlerinde belediyeye operasyon düzenlerken, çok sayıda gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 07:42
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 07:54

Türkiye haftaya yeni bir belediye operasyonuyla başladı. Adana'da Çukurova Belediyesine sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

HABERİN ÖZETİ

Çukurova Belediyesine operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var

Bilgi Okunma süresi 8 saniyeye düşürüldü.
Türkiye, Adana'da Çukurova Belediyesine yönelik yeni bir operasyon başlattı.
Operasyon sabah saatlerinde başladı.
Soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu bildirildi.
Jandarma ekipleri belediye binasında arama yapıyor.
Bilgi Okunma süresi 8 saniyeye düşürüldü.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu bildirildi. 

Çukurova Belediyesine operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var

Jandarma ekipleri, belediye önünde güvenlik önlemi alarak belediye içerisinde arama gerçekleştiriyor.

Çukurova Belediyesine operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var

ÇUKUROVA BELEDİYESİ HANGİ PARTİNİN?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Çukurova Belediyesini CHP'nin adayı Emrah Kozay kazandı. Ancak 'mutlak butlan' krizi sonrası CHP'den istifa eden Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay Yeni Parti'ye geçti.

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.