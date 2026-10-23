Ankara'da 17 yıl önce kaybolan Gülşen Uyar'la ilgili korkunç şüphe! Evi yakıldı, altından kemikler çıktı

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İstanbul
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 2009 yılında kaybolan ve bir daha haber alınamayan 52 yaşındaki Gülşen Uyar'ın dosyası 17 sene sonra yeniden incelemeye alındı.
Yapılan araştırmalar ve komşuların ifadesine başvurulmasının ardından Gülşen Uyar'ın eşinden boşandıktan sonra tek başına yaşadığı bilgisine ulaşıldı.
Uyar'ın kaybolduktan sonra bir daha kimsenin ikamet etmediği evde şüpheli bir yangın meydana geldi. Yangında kullanılamaz hale gelen evde yapılan incelemede Gülşen'e ait bir ize rastlanılmayınca kazı çalışması yapılmasına karar verildi.
3 gün süren çalışmalarda enkazın yaklaşık 2 metre derinliğinde tuğla ve kiremitlerle örülmüş vaziyette, üzeri kireçle kapatılan kafatası, diş, çene, omuz, kol ve bacak kemiklerine ulaşıldı.
Uyar'a ait olduğu değerlendirilen kemik örnekleri, kimlik tespitinin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Uyar'ın kızından alınan DNA örneğiyle yapılacak karşılaştırma sonucunda kalıntıların Uyar'a ait olup olmadığı netlik kazanacak.