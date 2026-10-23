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3. Sayfa
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 19:18
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 19:18

Ankara'da 17 yıl önce kaybolan Gülşen Uyar'la ilgili korkunç şüphe! Evi yakıldı, altından kemikler çıktı

Ankara'da 17 yıl önce kayıp ihbarı yapılan Gülşen Uyar'ın (52), dosyası yeniden incelenince korkunç izler bulundu. Kadının kaybolduktan sonra yaşadığı evde yangın çıktığı belirlenirken evde yapılan kazıda da insan kemiklerine ulaşıldı. Kadına ait olduğu düşünülen kemikler, kızının DNA örneği ile karşılaştırılacak.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Ankara'da 17 yıl önce kaybolan Gülşen Uyar'la ilgili korkunç şüphe! Evi yakıldı, altından kemikler çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 19:18
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 19:18

'nın ilçesinde 2009 yılında kaybolan ve bir daha haber alınamayan 52 yaşındaki Gülşen Uyar'ın dosyası 17 sene sonra yeniden incelemeye alındı.

Yapılan araştırmalar ve komşuların ifadesine başvurulmasının ardından Gülşen Uyar'ın eşinden boşandıktan sonra tek başına yaşadığı bilgisine ulaşıldı. 

Ankara'da 17 yıl önce kaybolan Gülşen Uyar'la ilgili korkunç şüphe! Evi yakıldı, altından kemikler çıktı

YANGIN ÇIKAN EVDE KAZI ÇALIŞMASI YAPILDI

Uyar'ın kaybolduktan sonra bir daha kimsenin ikamet etmediği evde şüpheli bir meydana geldi. Yangında kullanılamaz hale gelen evde yapılan incelemede Gülşen'e ait bir ize rastlanılmayınca kazı çalışması yapılmasına karar verildi. 

Ankara'da 17 yıl önce kaybolan Gülşen Uyar'la ilgili korkunç şüphe! Evi yakıldı, altından kemikler çıktı

TUĞLA VE KİREMİTLERLE ÖRÜLMÜŞ KEMİKLER ÇIKTI

3 gün süren çalışmalarda enkazın yaklaşık 2 metre derinliğinde tuğla ve kiremitlerle örülmüş vaziyette, üzeri kireçle kapatılan kafatası, diş, çene, omuz, kol ve bacak kemiklerine ulaşıldı. 

Ankara'da 17 yıl önce kaybolan Gülşen Uyar'la ilgili korkunç şüphe! Evi yakıldı, altından kemikler çıktı

DNA TESTİ HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARACAK

Uyar'a ait olduğu değerlendirilen kemik örnekleri, kimlik tespitinin yapılması için 'na gönderildi. Uyar'ın kızından alınan DNA örneğiyle yapılacak karşılaştırma sonucunda kalıntıların Uyar'a ait olup olmadığı netlik kazanacak.

 

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#Gülşen Uyar
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