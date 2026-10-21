Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 29 yaşındaki S.A. (29) ile 27 yaşındaki eşi A.A. arasında sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A., eşine silahla ateş etti. Ardından ambulansı arayarak yardım isteyen S.A., aynı silahla kendini vurdu.

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HABERİN ÖZETİ Yeni evli çiftin sonu trajedi oldu: Eşini öldürdükten sonra intihar etti Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, 20 günlük evli bir çift arasında çıkan kavgada koca eşini silahla vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti. Olayda 29 yaşındaki S.A. ile 27 yaşındaki eşi A.A. hayatını kaybetti. Çiftin henüz 20 günlük evli olduğu öğrenildi. Komşuları, çiftin sık sık tartıştığını belirtti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri otopsi için hastane morguna gönderildi.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Bahçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi işlemleri için Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

“20 GÜNLÜK EVLİYDİLER”

Aynı apartmanda yaşayan komşuları Elif Gök, çiftin sık sık tartıştığını belirterek, sabah saat 05.30 sıralarında uyandığında apartmanın önünde polis ekipleri ve ambulansı gördüğünü söyledi. Olayı araştırdıklarında çiftin yaşadıklarını öğrendiklerini ifade eden Gök, “Bu çift henüz 20 günlük evliydi. Ancak aralarında sık sık tartışma yaşandığı söyleniyordu. Hatta bu durum apartmanda yaşayanların da kendi aralarında konuştuğu bir konuydu. Neredeyse her gece tartıştıkları ve kavga ettikleri yönünde söylentiler vardı” dedi.