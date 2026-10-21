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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 11:47

Yeni evli çiftin sonu trajedi oldu: Eşini öldürdükten sonra intihar etti

Osmaniye'nin yeni evli çift arasında sabaha karşı çıkan tartışma trajediyle sonuçlandı. Eşini silahla vuran şahıs, ambulansı aradıktan sonra aynı silahla intihar etti.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Yeni evli çiftin sonu trajedi oldu: Eşini öldürdükten sonra intihar etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 11:47

’nin Bahçe ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 29 yaşındaki S.A. (29) ile 27  yaşındaki eşi A.A. arasında sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A., eşine silahla ateş etti. Ardından ambulansı arayarak yardım isteyen S.A., aynı silahla kendini vurdu.

HABERİN ÖZETİ

Yeni evli çiftin sonu trajedi oldu: Eşini öldürdükten sonra intihar etti

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, 20 günlük evli bir çift arasında çıkan kavgada koca eşini silahla vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti.
Olayda 29 yaşındaki S.A. ile 27 yaşındaki eşi A.A. hayatını kaybetti.
Çiftin henüz 20 günlük evli olduğu öğrenildi.
Komşuları, çiftin sık sık tartıştığını belirtti.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri otopsi için hastane morguna gönderildi.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Yeni evli çiftin sonu trajedi oldu: Eşini öldürdükten sonra intihar etti

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Bahçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi işlemleri için Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Yeni evli çiftin sonu trajedi oldu: Eşini öldürdükten sonra intihar etti

“20 GÜNLÜK EVLİYDİLER”

Aynı apartmanda yaşayan komşuları Elif Gök, çiftin sık sık tartıştığını belirterek, sabah saat 05.30 sıralarında uyandığında apartmanın önünde polis ekipleri ve ambulansı gördüğünü söyledi. Olayı araştırdıklarında çiftin yaşadıklarını öğrendiklerini ifade eden Gök, “Bu çift henüz 20 günlük evliydi. Ancak aralarında sık sık tartışma yaşandığı söyleniyordu. Hatta bu durum apartmanda yaşayanların da kendi aralarında konuştuğu bir konuydu. Neredeyse her gece tartıştıkları ve kavga ettikleri yönünde söylentiler vardı” dedi.

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ETİKETLER
#Osmaniye
#Bahçe
#S.a.
#A.a.
#Bahçe Devlet Hastanesi
#3. Sayfa
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