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Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 11:00

Yasa dışı 'üreme hücresi' ticareti operasyonunda gözaltı sayısı 44'e yükseldi

İstanbul'da devam eden yasa dışı 'üreme hücresi' ticareti operasyonunda gözaltı sayısı 44 oldu.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 11:00

İstanbul merkezli yasa dışı "üreme hücresi" ticareti operasyonu sürüyor.

HABERİN ÖZETİ

Yasa dışı 'üreme hücresi' ticareti operasyonunda gözaltı sayısı 44'e yükseldi

Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
İstanbul merkezli yasa dışı üreme hücresi ticareti operasyonunda gözaltı sayısı 44'e ulaştı.
İstanbul merkezli yasa dışı "üreme hücresi" ticareti operasyonu sürüyor.
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, operasyonda 53 şüpheliden 36'sının gözaltına alındığını bildirmişti.
Yasa dışı üreme hücresi ticaretine operasyonda gözaltı sayısı 44 oldu.
Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, İstanbul merkezli yasa dışı üreme hücresi ticareti operasyonunda haklarında adli işlem başlatılan 53 şüpheliden 36'sının gözaltına alındığını bildirmişti.

Yasa dışı üreme hücresi ticaretine operasyonda gözaltı sayısı 44 oldu.

Yasa dışı 'üreme hücresi' ticareti operasyonunda gözaltı sayısı 44'e yükseldi

OPERASYONUN DETAYLARINA ULAŞILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı üreme ticaretinin önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlamıştı.

Yapılan 2 ayrı ihbarı değerlendiren ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından bir doktorun kadınları yumurtalarının alınması için Kıbrıs'taki tüp bebek merkezlerine gönderdiğini belirledi.

Kadınların yumurtalıklarının tanesini 60 ila 80 avro arasında alan organizatörlerin, bunları da tüp bebek merkezine 100 avro civarında sattıklarını tespit eden ekipler, bu sayede yaklaşık 2 milyon avroluk bir para trafiğinin oluştuğunu ortaya çıkardı.

Yasa dışı 'üreme hücresi' ticareti operasyonunda gözaltı sayısı 44'e yükseldi

İLAÇLAR NASIL TEMİN EDİLDİ?

Organizatörlerden Hacer T'nin kadınların fotoğraf ve görüntülerini çektiğini ve bunların yumurtalık isteyenlere gösterildiğini tespit eden ekipler, eski eczacı olan kadının sevgilisinin ise işlemlerde kullanılacak ilaçları temin ettiğini belirledi.

Çocuk sahibi olmak isteyip bu yola başvuranların "sarı saç, mavi göz" genlerini istediklerini, karşılık olarak ise "her türlü buluruz, hemen buluruz" cevabını aldıklarını ortaya çıkaran ekipler, 22-33 yaş aralığındaki kadın donörlerin toplam 811 kez KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan'a gittiğini belirledi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 14 ilde operasyon düzenleyen ekipler, 3'ü doktor, 4'ü organizatör ve 32'si donör olmak üzere 39 şüpheliyi gözaltına aldı.

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