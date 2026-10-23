Bakan Güler'den Mekke İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a askeri destek açıklaması: Husilerle çatışmaya girilmeyecek

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İstanbul
Yemen üzerinden Suudi Arabistan'a saldırılarını yoğunlaştıran Husiler, bölge için ciddi bir tehdit olarak kabul edilirken Yemen hükümeti 5 Ekim'de "Yemen Şafağı" operasyonuyla Husilerin gücünü kırmaya çalışıyor.
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a askeri destek sağlama durumu belirirken Türk askerinin bölgeye gidip gitmeyeceği, bölgede konuşlanması durumunda nasıl bir konumda olacağı merak ediliyor.
Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler önemli açıklamalarda bulundu. Star TV'den Nazlı Çelik'e konuşan Bakan Güler "Türk askeri Husilerle çatışmayacak." diyerek net bir çizgi çizdi.
Güler, "Katar’da olduğu gibi Suudi Arabistan’a yönelik muhtemel askeri desteğimizin temel amacı da caydırıcılığın güçlendirilmesi olacaktır. Husilerle herhangi bir çatışmaya girilmesini kesinlikle öngörmüyoruz. Önceliğimiz, bölgede yeni gerilimlerin ortaya çıkmasını önlemek ve güvenlik ile istikrara katkı sağlamaktır." dedi.
Bakan Güler, Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin varılan mutabakatın ardından Mısır'a çok önemli bir çağrıda bulundu. “Mısır ile de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin bir anlaşma imzalamaya hazırız." diyen Güler, sözlerinin devamında şunları belirtti:
"Mısır’a teklifimiz açık: Mısır’ın ülkemizle böyle bir anlaşma imzalaması halinde, Yunanistan ile yapabileceği muhtemel bir anlaşmaya kıyasla yaklaşık 15 bin kilometrekare daha fazla deniz yetki alanına sahip olacaktır."
Bedir Mutabakatı'nı da değerlendiren Bakan Güler, "Katar, Endonezya ve Pakistan ile imzaladığımız Bedir Mutabakat Zaptı, çok taraflı askeri iş birliğimiz açısından önemli bir gelişme olmuştur. Karşılıklı güvene ve ortak hedeflere dayanan bu mutabakatla, ülkelerimizin sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri bir araya getirerek savunma alanındaki ilişkilerimizi daha ileri seviyeye taşımayı amaçlıyoruz.” dedi.