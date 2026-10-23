Yemen üzerinden Suudi Arabistan'a saldırılarını yoğunlaştıran Husiler, bölge için ciddi bir tehdit olarak kabul edilirken Yemen hükümeti 5 Ekim'de "Yemen Şafağı" operasyonuyla Husilerin gücünü kırmaya çalışıyor.

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HABERİN ÖZETİ Bakan Güler'den Mekke İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a askeri destek açıklaması: Husilerle çatışmaya girilmeyecek Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan'a muhtemel askeri desteğin caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçladığını ve Türk askerinin Husilerle çatışmayacağını belirterek Mısır'a deniz yetki alanları anlaşması çağrısında bulundu. Bakan Güler, Suudi Arabistan'a yönelik muhtemel askeri desteğin temel amacının caydırıcılığı güçlendirmek olduğunu ve Türk askerinin Husilerle çatışmayacağını ifade etti. Mısır ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşma imzalamaya hazır olduklarını belirten Güler, bu anlaşmayla Mısır'ın Yunanistan ile yapabileceğine kıyasla yaklaşık 15 bin kilometrekare daha fazla deniz yetki alanına sahip olacağını söyledi. Katar, Endonezya ve Pakistan ile imzalanan Bedir Mutabakat Zaptı'nın çok taraflı askeri iş birliği açısından önemli bir gelişme olduğunu aktardı. Yemen hükümeti, Suudi Arabistan'a saldırılarını artıran Husilere karşı 5 Ekim'de 'Yemen Şafağı' operasyonunu başlattı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzalanmıştır.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a askeri destek sağlama durumu belirirken Türk askerinin bölgeye gidip gitmeyeceği, bölgede konuşlanması durumunda nasıl bir konumda olacağı merak ediliyor.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler önemli açıklamalarda bulundu. Star TV'den Nazlı Çelik'e konuşan Bakan Güler "Türk askeri Husilerle çatışmayacak." diyerek net bir çizgi çizdi.

"SUUDİ ARABİSTAN'A ASKERİ DESTEĞİMİZİN AMACI CAYDIRICILIĞIN GÜÇLENDİRİLMESİ OLACAK"

Güler, "Katar’da olduğu gibi Suudi Arabistan’a yönelik muhtemel askeri desteğimizin temel amacı da caydırıcılığın güçlendirilmesi olacaktır. Husilerle herhangi bir çatışmaya girilmesini kesinlikle öngörmüyoruz. Önceliğimiz, bölgede yeni gerilimlerin ortaya çıkmasını önlemek ve güvenlik ile istikrara katkı sağlamaktır." dedi.

LİBYA'DAN SONRA MISIR'A DA DENİZ YETKİ ALANLARI ANLAŞMASI ÇAĞRISI

Bakan Güler, Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin varılan mutabakatın ardından Mısır'a çok önemli bir çağrıda bulundu. “Mısır ile de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin bir anlaşma imzalamaya hazırız." diyen Güler, sözlerinin devamında şunları belirtti:

"Mısır’a teklifimiz açık: Mısır’ın ülkemizle böyle bir anlaşma imzalaması halinde, Yunanistan ile yapabileceği muhtemel bir anlaşmaya kıyasla yaklaşık 15 bin kilometrekare daha fazla deniz yetki alanına sahip olacaktır."

"BEDİR MUTABAKATI İLE SAVUNMA İLİŞKİLERİMİZİ İLERLETMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Bedir Mutabakatı'nı da değerlendiren Bakan Güler, "Katar, Endonezya ve Pakistan ile imzaladığımız Bedir Mutabakat Zaptı, çok taraflı askeri iş birliğimiz açısından önemli bir gelişme olmuştur. Karşılıklı güvene ve ortak hedeflere dayanan bu mutabakatla, ülkelerimizin sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri bir araya getirerek savunma alanındaki ilişkilerimizi daha ileri seviyeye taşımayı amaçlıyoruz.” dedi.