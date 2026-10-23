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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 03:28
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 03:28

Avrupa Parlamentosu’ndan tarihi hamle: AB Konseyi’ne Yemen’deki Husileri terör örgütü ilan etme çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP), AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın sunumu doğrultusunda, Yemen'deki Husilerin AB'nin terör örgütleri listesine alınması için AB Konseyi'ne çağrıda bulunan karar tasarısını ezici çoğunlukla kabul etti.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Avrupa Parlamentosu’ndan tarihi hamle: AB Konseyi’ne Yemen’deki Husileri terör örgütü ilan etme çağrısı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 03:28
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 03:28

AP, Avrupa Birliği'nin (AB) dış politika şefi ’ın önerisi doğrultusunda, 'deki Husilerin AB'nin terör örgütü listesine alınması için AB Konseyine çağrıda bulunan bir karar tasarısını ezici çoğunlukla kabul etti.

KAJA KALLAS: "HUSİLER TİPİK TERÖR YÖNTEMLERİ KULLANIYOR"

Tasarıya ilişkin tartışmalar sırasında milletvekillerine hitap eden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Husilerin bağımsız hareket etmediğini ve ’ın gruba finansman, teçhizat ve eğitim sağladığını söyledi. Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da havalimanını ve yerleşim bölgelerini, Yemen’in Aden kentinde ise Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı hedef alan saldırılarını da kınayan Kallas, ", bölgedeki sıradan insanlar ve uluslararası toplum arasında korku yaymak için tasarlanmış tipik terörizm yöntemleri kullanıyor" dedi.

Avrupa Parlamentosu’ndan tarihi hamle: AB Konseyi’ne Yemen’deki Husileri terör örgütü ilan etme çağrısı

KIZILDENİZ VE ENERJİ ALTYAPISINA SALDIRILARA SERT TEPKİ

El kaldırarak yapılan oylamayla kabul edilen kararda, Husilerin Suudi Arabistan’da can kayıplarına da neden olan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları şiddetle kınandı. Kararda, Husilerin Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı’nda ticari gemilere ve enerji altyapısına yönelik saldırıları da kınandı ve bu faaliyetlerin enerji fiyatlarını artırdığı ve AB ekonomisinin rekabet gücünü zayıflattığı ifade edildi.

Avrupa Parlamentosu’ndan tarihi hamle: AB Konseyi’ne Yemen’deki Husileri terör örgütü ilan etme çağrısı

MALVARLIKLARININ DONDURULMASI VE İRAN'A SUÇLAMA

Husi kaynaklı tehditlerin giderek arttığı bir dönemde kabul edilen karar tasarısında ayrıca Husilere ve grubun faaliyetlerini kolaylaştıran kişi ve kuruluşlara ait tüm fonların ve ekonomik kaynakların dondurulması talep edildi.

İran’ın da Husilere silah ve finansman desteği sağlayarak istikrarsızlaştırıcı bir rol oynamakla suçlandığı kararda, Suudi Arabistan ile dayanışma ve Yemen’in meşru hükümetine destek vurgusu yapıldı.

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#iran
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#husiler
#ab konseyi
#Kaja Kallas
#Dünya
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