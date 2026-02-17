Menü Kapat
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
12°
Avrupa Parlamentosu'ndan yapay zekaya yasak

Avrupa Parlamentosu, veri güvenliği endişesiyle personel ve vekillerin iş cihazlarındaki yapay zeka özelliklerini kapattı. Peki bu kararın sebebi ne?

Avrupa Parlamentosu'ndan yapay zekaya yasak
Avrupa Parlamentosu, veri güvenliği ve risklerini gerekçe göstererek milletvekilleri ile personelin iş cihazlarındaki tabanlı özellikleri engelledi.

Avrupa Parlamentosu'ndan yapay zekaya yasak

Avrupa Parlamentosu, veri ve siber güvenlik riskleri nedeniyle milletvekilleri ve personelin iş cihazlarındaki yapay zeka özelliklerini devre dışı bıraktı.
Avrupa Parlamentosu (AP), milletvekilleri ve personelin iş cihazlarındaki yapay zeka özelliklerini engelledi.
Kararın gerekçesi, yapay zeka içeren cihazlarda veri ve siber güvenliğin garanti edilememesi riskidir.
Yapay zekanın bazı görevler için bulut hizmetleri kullanması ve verileri cihaz dışına göndermesi temel endişe kaynağıdır.
AP, işle ilgili görevlerde kullanılan özel cihazlarda da benzer güvenlik tedbirlerini uygulamayı tavsiye etti.
Politico internet sitesinde yer alan habere göre AP bilgi teknolojileri birimi, yapay zeka içeren cihazlarda siber güvenlik ve veri güvenliğinin garanti edilemeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

AP ÜYELERİNİN ÇALIŞANLARINDA YAPAY ZEKA ENGELİ

Bu kapsamda yapay zekanın bazı görevleri gerçekleştirmek için bulut hizmetleri kullandığı ve verileri cihaz dışına gönderdiği tespit edildi. Konuyla ilgili yapılan çalışmanın ardından AP, üyelerinin ve çalışanlarının iş cihazlarındaki yapay zeka özelliklerini devre dışı bıraktı.

Ayrıca AP, milletvekillerine özellikle işle ilgili görevlerde kullandıkları özel cihazlarında da benzer tedbir uygulamalarını tavsiye etti. Öte yandan Avrupa Birliği (AB), dış ülkelerden teknoloji tedarikiyle ilgili endişeler nedeniyle son yıllarda veri güvenliği politikalarını güçlendirdi.

AP, 2023 yılında personelin cihazlarında TikTok sosyal medya platformu kullanımını yasaklamıştı.

