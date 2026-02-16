PlayStation 6 beklenenden geç tanıtılabilir: Sony'den üzen haber

Kategoriler
Yapay zeka veri merkezleri haricinde kullanılacak teknolojik aletler için yaşanan tedarik sıkıntısı ve maliyet artışları, konsol üreticilerini de zorladı. Sony, uzun zamandır merakla beklenen oyun konsolu PlayStation 6'nın çıkışını ertelemek zorunda kalabilir.
Bloomberg'in haberine göre, Japon teknoloji devi yeni nesil konsolu PlayStation 6'nın piyasaya sürülmesini 2028 hatta 2029 yılına ertelemeyi düşünüyor. Daha önce ortaya çıkan raporlarda, konsolun en geç 2027 yılında duyurulacağı iddia edilmişti.
Yine Bloomberg'e konuşan ve şirketin planlarına yakın kaynaklar, Nintendo'nun da maliyet baskıları nedeniyle harekete geçebileceğini öne sürdü. İddialara göre oyun şirketi, bu yıl içerisinde Nintendo Switch 2 fiyatlarında artışa gitmeyi değerlendiriyor.