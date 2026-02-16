Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Editor
 Ömer Faruk Dogan

PlayStation 6 beklenenden geç tanıtılabilir: Sony'den üzen haber

İddialara göre Sony, maliyet ve tedarik sorunları nedeniyle PlayStation 6'nın beklenen 2027 çıkışını erteledi. Peki PS6 ne zaman tanıtılacak?

PlayStation 6 beklenenden geç tanıtılabilir: Sony'den üzen haber
Murat Makas
16.02.2026
16.02.2026
Yapay zeka veri merkezleri haricinde kullanılacak teknolojik aletler için yaşanan tedarik sıkıntısı ve maliyet artışları, konsol üreticilerini de zorladı. Sony, uzun zamandır merakla beklenen PlayStation 6'nın çıkışını ertelemek zorunda kalabilir.

PlayStation 6 beklenenden geç tanıtılabilir: Sony'den üzen haber

Bloomberg'in haberine göre, Japon teknoloji devi yeni nesil konsolu PlayStation 6'nın piyasaya sürülmesini 2028 hatta 2029 yılına ertelemeyi düşünüyor. Daha önce ortaya çıkan raporlarda, konsolun en geç 2027 yılında duyurulacağı iddia edilmişti.

NİNTENDO SWİTCH 2 FİYATLARINA ZAM GELEBİLİR

Yine Bloomberg'e konuşan ve şirketin planlarına yakın kaynaklar, Nintendo'nun da maliyet baskıları nedeniyle harekete geçebileceğini öne sürdü. İddialara göre oyun şirketi, bu yıl içerisinde Nintendo Switch 2 fiyatlarında artışa gitmeyi değerlendiriyor.

ETİKETLER
#oyun konsolu
#Maliyet Artışı
#Tedarik Sıkıntısı
#Nintendo Switch 2
#Playstation 6
#Teknoloji
