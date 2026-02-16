Yapay zeka veri merkezleri haricinde kullanılacak teknolojik aletler için yaşanan tedarik sıkıntısı ve maliyet artışları, konsol üreticilerini de zorladı. Sony, uzun zamandır merakla beklenen oyun konsolu PlayStation 6'nın çıkışını ertelemek zorunda kalabilir.

Özetle

HABERİN ÖZETİ PlayStation 6 beklenenden geç tanıtılabilir: Sony'den üzen haber Yapay zeka veri merkezleri dışındaki teknolojik aletler için yaşanan tedarik sıkıntıları ve maliyet artışları nedeniyle Sony, PlayStation 6'nın çıkışını erteleyebilirken, Nintendo Switch 2'nin fiyatlarına zam gelmesi gündemde. Sony, PlayStation 6'nın piyasaya sürülmesini tedarik sıkıntısı ve maliyet artışları yüzünden 2028 veya 2029 yılına ertelemeyi düşünüyor. Nintendo, maliyet baskıları nedeniyle bu yıl içinde Nintendo Switch 2'nin fiyatlarında artışa gitmeyi değerlendiriyor.

Bloomberg'in haberine göre, Japon teknoloji devi yeni nesil konsolu PlayStation 6'nın piyasaya sürülmesini 2028 hatta 2029 yılına ertelemeyi düşünüyor. Daha önce ortaya çıkan raporlarda, konsolun en geç 2027 yılında duyurulacağı iddia edilmişti.

NİNTENDO SWİTCH 2 FİYATLARINA ZAM GELEBİLİR

Yine Bloomberg'e konuşan ve şirketin planlarına yakın kaynaklar, Nintendo'nun da maliyet baskıları nedeniyle harekete geçebileceğini öne sürdü. İddialara göre oyun şirketi, bu yıl içerisinde Nintendo Switch 2 fiyatlarında artışa gitmeyi değerlendiriyor.