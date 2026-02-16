X (Twitter) akış yenilenmiyor! "Hay aksi bir hatayla karşılaştık. Bir sorun oluştu" uyarısı nasıl düzelir?

Kategoriler
Dünyanın en çok kullanılan mikroblog sitesi X (Twitter), saat 16.00 civarlarında geniş çaplı bir erişim sorunu yaşadı. Uygulamaya giriş yapmaya çalışan kullanıcılar ana sayfada herhangi bir içerik görüntüleyemedi. Platformun hem mobil uygulamasında hem de masaüstü sürümünde aksaklık meydana geldi.
X kullanıcıları, erişim sorununun devam ettiği süre boyunca paylaşımlara hem erişemediler hem de yeni gönderi oluşturamadılar. Uygulamayı açanlar, siyah bir ekran üzerinde beliren bir uyarı mesajıyla karşılaştı. Ekrana yansıyan uyarıda, "Hay aksi, bir hatayla karşılaştık. Endişelenmene gerek yok, durum senden kaynaklanmıyor" ifadeleri yer aldı.
X'e PC'den girmeye çalışıldığında çıkan uyarıda ise, "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." cümleleri yazıyordu.
Downdetector verilerine göre, yaşanan sorun sadece Türkiye ile sınırlı kalmadı. Dünya genelinde 30 binden fazla hata bildirimi yapıldı. Erişim problemi nedeniyle dünya çapındaki kullanıcılar anlık haber akışına ulaşamadıklarını bildirdiler.
Erişim problemi sizin internet bağlantınızdan veya cihazınızdan kaynaklanmıyor. Sorun tamamen sosyal medya platformunun sunucularında meydana gelen teknik bir arızadan ileri geliyor. Dolayısıyla uygulamayı silip yeniden yüklemek, modemi kapatıp açmak gibi yöntemler çözüm sağlamıyor.