Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

X (Twitter) akış yenilenmiyor! "Hay aksi bir hatayla karşılaştık. Bir sorun oluştu" uyarısı nasıl düzelir?

Sosyal medya ağı X'te saat 16.00 sularında erişim sorunları yaşandı. Yaklaşık 1 saat boyunca platforma girmek isteyenler akış yenileme hatasıyla karşı karşıya kaldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 17:41

Dünyanın en çok kullanılan mikroblog sitesi X (), saat 16.00 civarlarında geniş çaplı bir yaşadı. Uygulamaya giriş yapmaya çalışan kullanıcılar ana sayfada herhangi bir içerik görüntüleyemedi. Platformun hem mobil uygulamasında hem de masaüstü sürümünde aksaklık meydana geldi.

X (Twitter) akış yenilenmiyor! "Hay aksi bir hatayla karşılaştık. Bir sorun oluştu" uyarısı nasıl düzelir?

0:00 92
HABERİN ÖZETİ

X (Twitter) akış yenilenmiyor! "Hay aksi bir hatayla karşılaştık. Bir sorun oluştu" uyarısı nasıl düzelir?

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
X (Twitter) platformu, dünya genelinde hem mobil hem de masaüstü sürümlerinde geniş çaplı bir erişim sorunu yaşıyor ve kullanıcılar içerik görüntüleyemiyor veya gönderi paylaşamıyor.
X (Twitter) platformu, mobil ve masaüstü sürümlerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşıyor.
Kullanıcılar ana sayfada içerik görüntüleyemiyor, yeni gönderi oluşturamıyor ve hata mesajlarıyla karşılaşıyor.
Erişim problemi sadece Türkiye'yi değil, dünya çapında 30 binden fazla bildirimle küresel bir sorun olarak yaşanıyor.
Kullanıcılar yaşanan sorun nedeniyle anlık haber akışına ulaşamıyor.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

X (TWITTER) PLATFORMU YAKLAŞIK 1 SAAT AÇILMADI

X kullanıcıları, erişim sorununun devam ettiği süre boyunca paylaşımlara hem erişemediler hem de yeni gönderi oluşturamadılar. Uygulamayı açanlar, siyah bir ekran üzerinde beliren bir uyarı mesajıyla karşılaştı. Ekrana yansıyan uyarıda, "Hay aksi, bir hatayla karşılaştık. Endişelenmene gerek yok, durum senden kaynaklanmıyor" ifadeleri yer aldı.

X'e PC'den girmeye çalışıldığında çıkan uyarıda ise, "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." cümleleri yazıyordu.

X (Twitter) akış yenilenmiyor! "Hay aksi bir hatayla karşılaştık. Bir sorun oluştu" uyarısı nasıl düzelir?

ERİŞİM SORUNU SADECE TÜRKİYE'Yİ ETKİLEMEDİ

verilerine göre, yaşanan sorun sadece Türkiye ile sınırlı kalmadı. Dünya genelinde 30 binden fazla hata bildirimi yapıldı. Erişim problemi nedeniyle dünya çapındaki kullanıcılar anlık haber akışına ulaşamadıklarını bildirdiler.

X (Twitter) akış yenilenmiyor! "Hay aksi bir hatayla karşılaştık. Bir sorun oluştu" uyarısı nasıl düzelir?

"BİR SORUN OLUŞTU" HATASI NASIL DÜZELİR?

Erişim problemi sizin internet bağlantınızdan veya cihazınızdan kaynaklanmıyor. Sorun tamamen sosyal medya platformunun sunucularında meydana gelen teknik bir arızadan ileri geliyor. Dolayısıyla uygulamayı silip yeniden yüklemek, modemi kapatıp açmak gibi yöntemler çözüm sağlamıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Asus ve Acer'a Almanya'da satış yasağı! Nokia affetmedi
ETİKETLER
#twitter
#downdetector
#erişim sorunu
#kesinti
#x premium
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.