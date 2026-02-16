Asus ve Acer'a Almanya'da satış yasağı! Nokia affetmedi

Acer ve ASUS, Finlandiyalı telekomünikasyon devi Nokia ile yaşadıkları patent anlaşmazlığı sonucunda Almanya pazarındaki birçok dizüstü ve masaüstü bilgisayarın doğrudan satışını durdurmak zorunda kaldı. Yaşanan gelişme, her iki üreticinin de Almanya'daki çevrim içi mağazalarını ve ürün sayfalarını şimdiden etkilemiş durumda.

Videocardz'ın haberine göre, taraflar arasındaki hukuki savaşın merkezinde Nokia'nın video kodlama standartlarına ilişkin sahip olduğu patentler yer alıyor. HEVC (High Efficiency Video Coding) veya H.265 teknolojilerine dair Nokia'nın hak iddiaları, davanın temel dayanağını oluşturuyor.

Mahkeme kayıtlarına ve basına yansıyan bilgilere göre Nokia, EP 2 375 749 numaralı patent ve HEVC portföyündeki diğer patentlerin ihlal edildiği gerekçesiyle Almanya ve Birleşik Patent Mahkemesi nezdinde çok sayıda dava açmış bulunuyor.

ASUS VE ACER LİSANS ANLAŞMASINA YANAŞMADI

Münih mahkemesi, yaptığı incelemeler sonucunda Acer ve ASUS'un FRAND (adil, makul ve ayrımcı olmayan) lisanslama ilkeleri çerçevesinde "istekli bir lisans alıcısı" gibi davranmadığına hükmetti. Mahkeme Nokia lehine ihtiyati tedbir kararı aldı.

Hisense, Ocak 2026'nın başlarında Nokia ile lisans anlaşması imzalayarak direkten dönmüştü. Acer ve ASUS ise uzlaşma yoluna gitmemeyi tercih etti.