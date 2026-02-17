Menü Kapat
12°
iOS 26.4 Beta 1 yayınlandı: iPhone'lara gelen 5 kritik yenilik

Apple, yapay zeka destekli çalma listesi oluşturma ve video podcast gibi özellikleri içeren iOS 26.4 Beta 1 sürümünü geliştiricilere sundu. İşte tüm detaylar.

Geçen hafta iOS 26.3 güncellemesini piyasaya süren Apple, 16 Şubat akşamı Türkiye saatlerinde iOS 26.4 Beta 1 sürümünü kullanıma sundu. MacRumors'un haberine göre, iPhone deneyimini köklü şekilde değiştirecek yenilikleri de beraberinde getiren yeni versiyon, yapay zeka destekli müzik listelerinden gelişmiş güvenlik önlemlerine kadar pek çok özelliği barındırıyor. İşte detaylar...

iOS 26.4 Beta 1 yayınlandı: iPhone'lara gelen 5 kritik yenilik

HABERİN ÖZETİ

iOS 26.4 Beta 1 yayınlandı: iPhone'lara gelen 5 kritik yenilik

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Apple, iOS 26.4 Beta 1 sürümünü yayınlayarak yapay zeka destekli müzik listeleri, varsayılan hale gelen Çalıntı Cihaz Koruması ve RCS mesajları için uçtan uca şifreleme gibi önemli yenilikler sunuyor.
Yapay zeka destekli "Playlist Playground" özelliği ile metin komutlarıyla özel müzik listeleri oluşturulabiliyor.
"Çalıntı Cihaz Koruması" özelliği, iPhone'larda artık varsayılan olarak aktif.
Apple Podcasts uygulamasına video oynatma desteği eklendi.
RCS mesajları için uçtan uca şifreleme (E2EE) test edilmeye başlandı, bu sayede iPhone ve Android arası mesajlaşmalar daha güvenli olacak.
Kullanıcı ayarları, "Apple Hesabı" adı altında yeni ve birleşik bir tasarıma kavuştu.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

IOS 26.4 BETA 1 GÜNCELLEMESİ İLE GELEN YENİLİKLER

iOS 26.4 Beta 1 sürümü şu anda uygulama geliştiricilerine hitap ediyor. Geliştirici olmayan sıradan kullanıcıların yeni özellikleri kullanması için özel bir Public Beta sürüm önümüzdeki günlerde çıkacak. Ancak yine de Apple'ın Developer Beta Programı'na katılarak iOS 26.4'ü şimdiden cihazınıza yükleyebilirsiniz.

İşte iOS 26.4 Beta 1 güncellemesi ile gelen yenilikler:

Apple Müzik platformu, "Playlist Playground" adını verdiği yeni bir özellikle karşımıza çıkıyor. Sistem, kullanıcıların metin tabanlı komutlar vererek saniyeler içinde özel çalma listeleri oluşturmasına olanak tanıyor. Örneğin "sabah kahvesi müziği", "hip-hop parti şarkıları" veya "70'leri tanımlayan disko şarkıları" gibi ifadeler girildiğinde yapay zeka otomatik olarak 25 şarkılık bir liste hazırlıyor.

Oluşturulan listeler, özel başlıklar ve kapak görselleriyle kişiselleştirilebiliyor. Ayrıca "Yakınızdaki Konserler" özelliği ile sevilen sanatçıların turne tarihleri ve yerel etkinlikler kolayca takip edilebiliyor.

iOS 26.4 Beta 1 yayınlandı: iPhone'lara gelen 5 kritik yenilik

ÇALINTI CİHAZ KORUMASI ARTIK "VARSAYILAN" OLDU

Artan iPhone hırsızlıklarına karşı geliştirilen "Çalıntı Cihaz Koruması", iOS 26.4 ile birlikte artık bir seçenek olmaktan çıktı. Apple, daha önce kullanıcıların isteğine bağlı olarak aktif edilen özelliği tüm iPhone sahipleri için varsayılan olarak açık konuma getirdi.

Hırsızların parola öğrenerek banka hesaplarını boşaltmasını veya "Bul" özelliğini kapatmasını engellemeyi amaçlayan güvenlik katmanı, bazı işlemleri yaparken Face ID veya Touch ID kimlik doğrulamasını zorunlu kılıyor. Kimi durumlarda ise güvenlik nedeniyle bir saatlik gecikme süresi uygulanıyor. Bu sayede hırsızların telefonunuzdaki özel bilgilerinize erişmesi engellenmiş oluyor.

iOS 26.4 Beta 1 yayınlandı: iPhone'lara gelen 5 kritik yenilik

Teknoloji devi, Apple Podcasts uygulamasına video desteği ekleyerek platformu bir adım öteye taşıdı. İçerik üreticilerine HTTP Canlı Yayın (HLS) teknolojisi sunan Apple, kullanıcıların bölümleri hem dinlemesine hem de izlemesine imkan tanıyor. Videolar çevrim dışı izleme için İndirilebiliyor.

iOS 26.4 Beta 1 yayınlandı: iPhone'lara gelen 5 kritik yenilik

MESAJLAŞMADA GÜVENLİK ARTIYOR

Şirket, iOS 26.4, iPadOS 26.4 ve macOS Tahoe 26.4 sürümleriyle birlikte RCS mesajları için uçtan uca şifreleme (E2EE) özelliğini test etmeye başladı. Anlamı şu: Artık iPhone ve Android cihazlar arasındaki mesajlaşmalar da tıpkı iMessage gibi güvenli olacak.

Şifreli RCS mesajlarında, sohbet arayüzünde bir kilit simgesi yer alacak.

iOS 26.4 Beta 1 yayınlandı: iPhone'lara gelen 5 kritik yenilik

Öte yandan App Store ve Apple Music gibi uygulamalarda yer alan kullanıcı ayarları, "Apple Hesabı" adı altında yeni ve birleşik bir tasarıma kavuşuyor. Önceki profil özellikleriyle aynı işlevselliği sunan yeni merkez, uygulama güncellemelerine erişimi hızlandırıyor.

iOS 26.4 Beta 1 yayınlandı: iPhone'lara gelen 5 kritik yenilik

Ayrıca iOS 26.4 sürümü iPhone'lara yeni emojiler de ekleyecek. Ancak bunlar henüz Beta sürümünde kullanıma sunulmadı.

iOS 26.4 Beta 1 yayınlandı: iPhone'lara gelen 5 kritik yenilik

IOS 26.4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

MacRumors'a göre iOS 26.4 güncellemesi, bahar aylarında genel kullanıma sunulacak. Fakat net bir tarih belli değil.

