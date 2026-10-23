Suudi Arabistan yeni saldırıyı duyurdu: Balistik füze engellendi

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki askeri gerginlik devam ediyor.

BALİSTİK FÜZE İMHA EDİLDİ

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Khamis Mushait şehrine doğru fırlatılan bir balistik füzenin engellenerek imha edildiğini duyurdu.