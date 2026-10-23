Suudi Arabistan yeni saldırıyı duyurdu: Balistik füze engellendi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki askeri gerginlik devam ediyor.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Khamis Mushait şehrine doğru fırlatılan bir balistik füzenin engellenerek imha edildiğini duyurdu.