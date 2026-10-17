Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'in Saada kentinde İran destekli Husilere ait 2 balistik füze rampasının imha edildiğini duyurdu.

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HABERİN ÖZETİ Arap Koalisyonu duyurdu: Husilere ait 3 balistik füze rampası imha edildi Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'in Saada kentinde Husilere ait 2 balistik füze rampasının imha edildiğini duyurdu. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'in Saada kentinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Husilere ait 2 balistik füze fırlatma rampası hedef alınarak tamamen imha edildi. Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, gelişmeyi ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından duyurdu. Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Saada vilayetinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Maliki, operasyon kapsamında Husilere ait 2 balistik füze fırlatma rampasının hedef alınarak tamamen imha edildiğini bildirdi.

Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmezken, Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.