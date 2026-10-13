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Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 21:44
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 22:26

Suudi Arabistan'da patlama sesleri! Aramco Genel Merkezi hedef alındı

Husiler Suudi Arabistan'ın Aramco tesisini ve Riyad'da havalimanını hedef aldı. Suudi Arabistan tarafı saldırının havada engellendiğini duyurdu.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Suudi Arabistan'da patlama sesleri! Aramco Genel Merkezi hedef alındı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 21:44
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 22:26

öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen’deki İran destekli Husilerin Suudi devlet petrol şirketi Aramco’nun genel merkezinin bulunduğu Dhahran kentini hedef aldığını belirterek, hava savunma sistemlerinin Husi füzesini engellediğini bildirdi.

Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi devlet petrol şirketi Aramco’nun genel merkezinin bulunduğu Dhahran kentini hedef aldı. Aramco Genel Merkezi yakınlarında patlama sesleri duyuldu. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husilerin Aramco’nun genel merkezinin bulunduğu Dhahran kentini hedef aldığını belirterek, hava savunma sistemlerinin Husi füzesini engellediğini bildirdi. El-Maliki, "Terörist Husi milisleri tarafından Dhahran kentine doğru fırlatılan bir balistik füze engellenmiş ve imha edilmiştir. Önleme füzelerine ait şarapnel parçaları Dhahran'daki meskûn bir alana düşmüş olup, bölgeye derhal müdahale edilmektedir" dedi.

HABERİN ÖZETİ

Suudi Arabistan'da patlama sesleri! Aramco Genel Merkezi hedef alındı

Bilgi Okunma süresi 10 saniyeye düşürüldü.
Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco Genel Merkezi yakınlarında patlama sesi duyulduğu bildirildi.
Reuters, Aramco Genel Merkezi yakınlarında patlama sesi duyulduğunu aktardı.
Suudi Arabistan, Husilerin füzelerinin havada engellendiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, füzelerin parçalarının bölgeye düştüğü belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 10 saniyeye düşürüldü.
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ETİKETLER
#suudi arabistan
#reuters
#Aramco
#Dünya
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