Suudi Arabistan'da patlama sesleri! Aramco Genel Merkezi hedef alındı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen’deki İran destekli Husilerin Suudi devlet petrol şirketi Aramco’nun genel merkezinin bulunduğu Dhahran kentini hedef aldığını belirterek, hava savunma sistemlerinin Husi füzesini engellediğini bildirdi.



Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi devlet petrol şirketi Aramco’nun genel merkezinin bulunduğu Dhahran kentini hedef aldı. Aramco Genel Merkezi yakınlarında patlama sesleri duyuldu. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husilerin Aramco’nun genel merkezinin bulunduğu Dhahran kentini hedef aldığını belirterek, hava savunma sistemlerinin Husi füzesini engellediğini bildirdi. El-Maliki, "Terörist Husi milisleri tarafından Dhahran kentine doğru fırlatılan bir balistik füze engellenmiş ve imha edilmiştir. Önleme füzelerine ait şarapnel parçaları Dhahran'daki meskûn bir alana düşmüş olup, bölgeye derhal müdahale edilmektedir" dedi.

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