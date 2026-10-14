Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 09:24

Suudi Arabistan gerilimi petrolü vurdu! Brent 106 doları aştı

Suudi Arabistan enerji altyapısına yönelik yeni saldırılar petrol piyasasında arz endişelerini artırdı. Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar seviyesini aştı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Suudi Arabistan gerilimi petrolü vurdu! Brent 106 doları aştı
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 09:24

Petrol fiyatları 14 Ekim sabahında yeniden yukarı döndü. Brent petrolün varil fiyatı Asya işlemlerinde 106 doların üzerine çıkarken, ABD tipi ham petrol WTI da 95 dolara yaklaştı. Piyasa, bir yandan ’daki son saldırıların arz güvenliği üzerindeki etkisini fiyatlarken, diğer yandan ’dan gelecek ek dizel akışının sıkışıklığı ne kadar hafifleteceğini tartıyor.

Brent petrolde son yükseliş, piyasada jeopolitik risk priminin yeniden güç kazandığını gösteriyor. Özellikle enerji altyapısına yakın bölgelerde artan saldırılar, petrol üretimi kadar sevkiyat ve rafineri zincirine ilişkin kaygıları da canlı tutuyor.

Suudi Arabistan gerilimi petrolü vurdu! Brent 106 doları aştı

Fiyatlamanın merkezinde, 13 Ekim akşamı Suudi Arabistan’ın Dahran kentinde Saudi Aramco’ya ait bir idari binanın hedef alınması yer alıyor. Suudi makamları, olayın ardından sınırlı bir yangın çıktığını, ancak can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Bu gelişme, son günlerde Riyad ve Dammam’daki sivil havacılık altyapısına yönelik saldırılarla birlikte değerlendiriliyor.

Piyasa açısından kritik nokta, saldırının doğrudan üretimi kesip kesmemesinden çok, enerji altyapısının yeniden hedef haline gelmesi. Suudi Arabistan küresel petrol arzının en kritik oyuncularından biri olduğu için, üretimin akışında fiili bir aksama olmasa bile her yeni saldırı fiyatlara ek risk primi bindiriyor.

Suudi Arabistan gerilimi petrolü vurdu! Brent 106 doları aştı

Aramco’nun operasyonlarının sürdüğü mesajı verilse de yatırımcılar, özellikle Doğu Bölgesi’ndeki tesisler ile sevkiyat hatlarının bundan sonraki süreçte nasıl korunacağını izliyor.

Petroldeki yukarı hareketin önünde ise ikinci bir denge unsuru bulunuyor. Piyasada, Rusya’dan dizel arzının artabileceğine yönelik beklenti, fiyatların çok daha sert yükselmesini şimdilik engelliyor. Dizel tarafında gevşeme ihtimali, özellikle rafineri ürünlerindeki sıkışıklığın bir bölümünü hafifletebilir.

Suudi Arabistan gerilimi petrolü vurdu! Brent 106 doları aştı

Bu nedenle piyasada iki yönlü bir fiyatlama öne çıkıyor. Bir tarafta Suudi Arabistan çevresindeki çatışmaların arz riskini büyütmesi var; diğer tarafta ise rafine ürün tarafında ek arz beklentisi bulunuyor. Bu denge, petrolün yükselişini güçlü tutsa da kontrolsüz bir sıçramaya dönüşmesini şimdilik frenliyor.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
14 Ekim 2026 altın fiyatları | Gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezikte son durum belli oldu
14 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji uyardı: Yağış çok kuvvetli ve şiddetli olacak
ETİKETLER
#rusya
#brent petrol
#suudi arabistan
#Saudi Aramco
#Dahran
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.