Suudi Arabistan gerilimi petrolü vurdu! Brent 106 doları aştı

Petrol fiyatları 14 Ekim sabahında yeniden yukarı döndü. Brent petrolün varil fiyatı Asya işlemlerinde 106 doların üzerine çıkarken, ABD tipi ham petrol WTI da 95 dolara yaklaştı. Piyasa, bir yandan Suudi Arabistan’daki son saldırıların arz güvenliği üzerindeki etkisini fiyatlarken, diğer yandan Rusya’dan gelecek ek dizel akışının sıkışıklığı ne kadar hafifleteceğini tartıyor.

Brent petrolde son yükseliş, piyasada jeopolitik risk priminin yeniden güç kazandığını gösteriyor. Özellikle enerji altyapısına yakın bölgelerde artan saldırılar, petrol üretimi kadar sevkiyat ve rafineri zincirine ilişkin kaygıları da canlı tutuyor.

Fiyatlamanın merkezinde, 13 Ekim akşamı Suudi Arabistan’ın Dahran kentinde Saudi Aramco’ya ait bir idari binanın hedef alınması yer alıyor. Suudi makamları, olayın ardından sınırlı bir yangın çıktığını, ancak can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Bu gelişme, son günlerde Riyad ve Dammam’daki sivil havacılık altyapısına yönelik saldırılarla birlikte değerlendiriliyor.

Piyasa açısından kritik nokta, saldırının doğrudan üretimi kesip kesmemesinden çok, enerji altyapısının yeniden hedef haline gelmesi. Suudi Arabistan küresel petrol arzının en kritik oyuncularından biri olduğu için, üretimin akışında fiili bir aksama olmasa bile her yeni saldırı fiyatlara ek risk primi bindiriyor.

Aramco’nun operasyonlarının sürdüğü mesajı verilse de yatırımcılar, özellikle Doğu Bölgesi’ndeki tesisler ile sevkiyat hatlarının bundan sonraki süreçte nasıl korunacağını izliyor.

Petroldeki yukarı hareketin önünde ise ikinci bir denge unsuru bulunuyor. Piyasada, Rusya’dan dizel arzının artabileceğine yönelik beklenti, fiyatların çok daha sert yükselmesini şimdilik engelliyor. Dizel tarafında gevşeme ihtimali, özellikle rafineri ürünlerindeki sıkışıklığın bir bölümünü hafifletebilir.

Bu nedenle piyasada iki yönlü bir fiyatlama öne çıkıyor. Bir tarafta Suudi Arabistan çevresindeki çatışmaların arz riskini büyütmesi var; diğer tarafta ise rafine ürün tarafında ek arz beklentisi bulunuyor. Bu denge, petrolün yükselişini güçlü tutsa da kontrolsüz bir sıçramaya dönüşmesini şimdilik frenliyor.