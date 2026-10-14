14 Ekim 2026 altın fiyatları | Gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezikte son durum belli oldu

Altın fiyatları 14 Ekim Çarşamba gününde de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Dün sabah saatlerinde altın piyasasında yukarı yönü hareketlilik gözlense de ilerleyen saatlerde ibre yeniden aşağı döndü, gram altın, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik başta olmak üzere tüm altın çeşitlerinde küçük çaplı değer kaybı yaşandı. 14 Ekim 2026 Çarşamba sabahına bakıldığında ise altın fiyatlarının dünkü seviyenin altında işlem görmedi dikkat çekiyor. İşte altın fiyatlarında son durumu gösteren tablo…