Altın fiyatları sert düşüşün ardından hızla toparlanmaya başladı. Cuma günü yeniden 6 bin lira seviyelerini gören gram altın, haftayı bu rakamın biraz altında kapattı. Ons altın da yaşanan dalgalanmanın ardından hafta başındaki seviyelere çıktı.

Kayıplarını toparlama sinyali veren altın piyasasındaki hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Peki gram altın ne kadar? Çeyrek ve ons altın ne kadar? İşte 29 Kasım 2026 altın fiyatları...