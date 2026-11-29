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İstanbul
Altın fiyatları sert düşüşün ardından hızla toparlanmaya başladı. Cuma günü yeniden 6 bin lira seviyelerini gören gram altın, haftayı bu rakamın biraz altında kapattı. Ons altın da yaşanan dalgalanmanın ardından hafta başındaki seviyelere çıktı.
Kayıplarını toparlama sinyali veren altın piyasasındaki hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Peki gram altın ne kadar? Çeyrek ve ons altın ne kadar? İşte 29 Kasım 2026 altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 3.654,06 dolar
Satış: 3.654,69 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 5.553 TL
Satış: 5.591 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 39.584 TL
Satış: 40.190 TL
TAM ALTIN
Alış: 39.031,71 TL
Satış: 39.812,50 TL
YARIM ALTIN
Alış: 19.853 TL
Satış: 20.309 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 9.926 TL
Satış: 10.155 TL
GRAM ALTIN
Alış: 5.963,87 TL
Satış: 5.964,82 TL