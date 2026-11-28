Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tartışmalar sürerken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan yeni açıklama geldi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Yavaş, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adayını açıklayacağına yönelik sözlerini değerlendirdi.

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HABERİN ÖZETİ Mansur Yavaş'tan 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin sorulara yanıt vererek belediye çalışmalarına odaklandığını belirtti ve yeni parti genel başkanının aday açıklamasını televizyondan takip edeceğini söyledi. Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair bir gündemlerinin olmadığını ve Ankara'nın sorunlarına odaklandıklarını ifade etti. Yavaş, vatandaşların belediye işlerini halletmeden ülke yönetmeye kalkıp kalkmadığını sorabileceğini belirtti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağına yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine Yavaş, kendisiyle uzun zamandır görüşmediğini söyledi. Yavaş, adaylık açıklamasını kendisinin de televizyondan takip edeceğini belirtti.

"BÖYLE BİR GÜNDEMİMİZ ASLA YOK"

Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruya yanıt veren Yavaş, belediye çalışmalarına odaklandıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyız. Ankara'nın birçok sorunu var, biz onlara odaklandık. Böyle bir gündemimiz asla yok. Böyle bir gündeme girdiğiniz zaman haklı olarak ayağı taşa takılan vatandaş, 'Sen Ankara'nın işini halletmeden ülkeyi mi yönetmeye kalkıyorsun?' diye soruyor.”

"SİZLER GİBİ TELEVİZYONDAN TAKİP EDECEĞİM"

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adayını açıklayacağına yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine Yavaş, Özel ile uzun zamandır bir araya gelmediklerini söyledi.

Yavaş, "Kendisiyle uzun zamandır görüşmedim. Sizler gibi televizyondan takip edeceğim. Kendisine bir hayırlı olsun ziyareti yapmam gerekiyor, o ayrı" diye konuştu.