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İstanbul
Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tartışmalar sürerken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan yeni açıklama geldi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Yavaş, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adayını açıklayacağına yönelik sözlerini değerlendirdi.
Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruya yanıt veren Yavaş, belediye çalışmalarına odaklandıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyız. Ankara'nın birçok sorunu var, biz onlara odaklandık. Böyle bir gündemimiz asla yok. Böyle bir gündeme girdiğiniz zaman haklı olarak ayağı taşa takılan vatandaş, 'Sen Ankara'nın işini halletmeden ülkeyi mi yönetmeye kalkıyorsun?' diye soruyor.”
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adayını açıklayacağına yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine Yavaş, Özel ile uzun zamandır bir araya gelmediklerini söyledi.
Yavaş, "Kendisiyle uzun zamandır görüşmedim. Sizler gibi televizyondan takip edeceğim. Kendisine bir hayırlı olsun ziyareti yapmam gerekiyor, o ayrı" diye konuştu.