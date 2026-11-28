ABD'de faciadan dönüldü: İki yolcu uçağı yerde böyle çarpıştı

American Airlines şirketine ait 638 sefer sayılı yolcu uçağı, yerel saatle 17.00 civarında taksi yaptığı esnada aynı havayolu şirketine ait taksi yapan 2152 sefer sayılı uçağın kanadına çarptı. Her iki uçak, kapılarına geri döndü ve bakım ekibi tarafından incelenmek üzere hizmet dışı bırakıldı. Olayda yaralanan olmazken, havayolu şirketi, yolcuların farklı uçaklarla seyahat edeceğini aktardı. Uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmadı. Reagan Havalimanı'nın 3 pisti bulunuyor ve bunlardan biri ülkenin en yoğun pisti olarak kabul ediliyor. Beyaz Saray ve Kongre Binası'na yakın konumu nedeniyle hava sahası oldukça kısıtlı bir şekilde faaliyet gösteriyor.