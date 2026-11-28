Hatay'da içi para dolu çantayı çalan hırsız kamerada

Hatay'da araç üzerine bırakılan içi para dolu çantayı çalan hırsız, polis ekiplerinin çalışmasıyla çaldığı çantayla birlikte yakalandı.

Olay; 26 Kasım günü Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi’nde yaşandı. Polis ekiplerine başvuran Y.K., kuaförün önünde araç üzerine bıraktığı bel çantasının kaybolduğunu, çanta içerisinde bin 500 dolar ve 20 bin TL olduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. Olayın aydınlatılmasına yönelik yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları neticesinde; hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Z.İ. çalınan çanta ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Çanta içerisinde yapılan kontrollerde; 7 bin 650 TL, bin 500 Amerikan doları, 1 cep telefonu, 1 gözlük ve 1 şarj cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında gerekli adli işlemlere başlanıldı.