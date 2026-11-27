Milyonlarca emeklinin gözü bugün Beştepe'de yapılacak kritik toplantıya çevrildi. Ekonomi yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla emeklilere yönelik ek zam formüllerini ve bunların bütçeye maliyetini değerlendirecek. Zirve öncesinde en düşük emekli maaşının 30 bin TL seviyesine çıkarılması gündeme gelirken, emeklilerin tamamına refah payı verilmesi ve prim gün sayısına göre farklı zam oranlarının belirlenmesi de masadaki seçenekler arasında yer alıyor.

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HABERİN ÖZETİ En düşük emekli maaşı için Beştepe'den ne karar çıkacak? Muhammed Bayram net rakam verdi Beştepe'de yapılacak kritik toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla emeklilere yönelik ek zam formülleri ve bütçeye maliyetleri değerlendirilecek. Toplantıda en düşük emekli maaşının 30 bin TL'ye çıkarılması, tüm emeklilere refah payı verilmesi ve prim gün sayısına göre farklı zam oranları masada olacak. Ekonomist Muhammed Bayram, en düşük emekli maaşının 33 bin TL ila 35 bin TL civarına kadar çıkmasını bekliyor. Yüksek prim ödeyenlerin daha fazla maaş alabileceği bir sistem üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için altı aylık enflasyon farkına ilave olarak yüzde 10 ila yüzde 15 arasında refah payı verilmesi seçenekler arasında yer alıyor. Bütçe dengeleri gözetildiğinde, terörsüz Türkiye kaynağı ve kamu tasarrufu gibi unsurların emekli maaşı zammı için kaynak oluşturabileceği ifade ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda hazırlanan alternatifli zam çalışmaları ve maliyet hesapları toplantıda ele alınacak. Kritik toplantı öncesinde emeklilere yapılacak zam oranlarını, en düşük emekli maaşına ilişkin beklentileri ve olası düzenlemeleri değerlendiren Ekonomist Muhammed Bayram, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a önemli açıklamalarda bulundu.

Beştepe'de yapılacak kritik toplantıdan nasıl bir sonuç çıkmasını bekliyorsunuz?

Muhammed Bayram: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Beştepe'de emekli maaşlarına ilişkin bir toplantı yapılacak. Bu toplantıda emeklilere verilecek zammın üst sınırı ve zammın ne şekilde uygulanacağı tartışılacak. Özellikle yaş ve prim gün sayısına göre bir değerlendirme yapılacağını biliyoruz. Bununla birlikte seyyanen zam ya da refah payı verilip verilmeyeceği de netleşecek.

Emeklilerimiz özellikle şunu bilsin ki mutlaka bu dönemde enflasyonun üzerinde bir artış olacak.

En düşük emekli maaşının 30 bin TL'ye çıkarılması gündemde. Sizin bu konudaki beklentiniz nedir?

Muhammed Bayram: Enflasyonun üzerindeki artışlarda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için altı aylık enflasyon farkı olan yüzde 10'a ilave olarak yüzde 10 ila yüzde 15 arasında refah payı verilmesi ya da seyyanen bir tutar ödenmesi yönünde kararlar alınacağını düşünüyorum.

Söz konusu artışta, yüksek prim ödeyenlerin daha fazla maaş alabileceği bir sistem üzerinde çalışılıyor. Çünkü geçmişte erken emeklilik kapsamında 3 bin 600 ila 5 bin 400 prim günüyle emekli olan vatandaşlarımız da mevcut. Halihazırda emekli olup çalışmaya devam edenler de var.

Bu sebeple en hakkaniyetli artış yöntemi ne olacaksa onun üzerinde bir planlama yapılacak. Çalışma ve Maliye bakanlıkları buradaki verileri topladı ve artık bir karar verilecek.

Ancak her ne şekilde yapılırsa yapılsın en düşük emekli maaşının 33 bin TL ila 35 bin TL civarına kadar çıkmasını bekliyorum. Bu artış ister refah payıyla ister farklı zam yöntemleriyle gerçekleştirilsin, en düşük emekli maaşının bu seviyelerde oluşacağını düşünüyorum.

Başlık / Konu Detaylar ve Beklentiler (Muhammed Bayram) Gündemdeki Talep En düşük emekli maaşının 30.000 TL'ye çıkarılması Enflasyon Farkı Beklentisi SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon farkı: %10 İlave Artış Seçenekleri %10 - %15 refah payı veya seyyanen artış Sistem Düzenlemesi Yüksek prim ödeyenin daha fazla maaş alacağı, hakkaniyetli bir sistem planlaması İlgili Kurumlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Nihai En Düşük Maaş Tahmini 33.000 TL - 35.000 TL aralığı

Yapılacak düzenleme yalnızca en düşük emekli maaşını alanları mı kapsayacak, yoksa tüm emeklilere ek zam verilmesi de masada mı?

Muhammed Bayram: Daha fazla maaş alan emeklilerin de yaş ve prim gün sayısına göre değerlendirilerek maaşlarında artış yapılmasını bekliyoruz. Yüksek prim ödeyenlerin daha fazla maaş alabileceği bir sistem üzerinde çalışılıyor. Burada amaç, en hakkaniyetli artış yöntemini belirlemek.

Enflasyon farkının üzerine ayrıca refah payı eklenmesi bekleniyor mu? Bu durumda emeklilerin toplam zam oranı yüzde kaç seviyesine çıkabilir?

Muhammed Bayram: SSK ve Bağ-Kur emeklileri için altı aylık enflasyon farkı olan yüzde 10'un üzerine yüzde 10 ila yüzde 15 arasında refah payı eklenmesi veya seyyanen bir ödeme yapılması seçenekler arasında bulunuyor. Bu nedenle emeklilerin enflasyonun üzerinde bir artış almasını bekliyoruz.

Bütçe dengeleri gözetildiğinde emeklilere yapılabilecek en kapsamlı düzenleme ne olabilir?

Muhammed Bayram: Bu durumun bütçeye etkisi olsa bile bu yıl ve önümüzdeki yıllar için zaten bu artışlara bütçede yer verildi. Buradaki en büyük kaynak Terörsüz Türkiye kaynağıdır. Türkiye'nin teröre ayırmadığı her bir kuruş vatandaşına emekli maaşı ve hizmet olarak dönecektir.

Kamu tasarrufu da önemli bir seçenek. Yine geçen yıl yapılan deprem harcamalarının bu yıl yapılmayacağı göz önünde bulundurulduğunda, bütçede yer olmasa bile emekliye maaş zammı yapılabileceğini söyleyebiliriz.