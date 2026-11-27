Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Kuruluşu (UNCTAD), 2026 Deniz Taşımacılığı Raporu'nu yayımladı. Buna göre, başlıca deniz taşımacılığı güzergâhları ve kritik geçiş noktalarında yaşanan aksaklıklar, gemileri daha uzun rotalara yönelterek sefer sürelerini uzatıyor, yakıt maliyetlerini artırıyor, limanlarda yoğunluğa yol açıyor ve belirsizlik oluşturuyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Küresel ticarette rota savaşı! Doç. Dr. Hasan Bardakçı'dan Türkiye için kritik uyarı UNCTAD'ın 2026 Deniz Taşımacılığı Raporu, küresel deniz ticaretindeki aksaklıkların maliyetleri artırdığını ve tedarik zincirlerini etkilediğini ortaya koyuyor. Başlıca deniz taşımacılığı güzergâhları ve kritik geçiş noktalarındaki aksaklıklar, gemileri daha uzun rotalara yönelterek sefer sürelerini ve yakıt maliyetlerini artırıyor. Deniz yoluyla taşınan yük miktarı 2025'te 12,3 milyar tona ulaşırken, bu yıl deniz yoluyla ticarette büyüme beklenmiyor. Ton-mil cinsinden ölçülen deniz taşımacılığı talebinin, daha uzun seferlerin etkisiyle %1,5 artacağı öngörülüyor. Maliyet artışları, akaryakıttan gıdaya, ham maddeden hazır giyime kadar geniş bir ürün yelpazesini ve nihai tüketiciyi etkiliyor. Türkiye gibi ihracat ve ithalatı yoğun ülkelerde sanayicinin girdi maliyeti ve ihracatçının rekabet gücü doğrudan etkileniyor. 2027'ye girerken temkinli bir tablo beklenirken, jeopolitik riskler ve belirsizlik priminin navlunlara yansıması öngörülüyor.

Alternatif limanlar, kara yolu ve diğer kara taşımacılığı ağları ve lojistik düzenlemeler, ticaretin sürmesini sağlasa da bu durum daha yüksek maliyetlerle gerçekleşiyor. Deniz yoluyla taşınan yük miktarı, 2024'teki yüzde 3,9'luk büyümenin ardından 2025'te yüzde 1,9 artarak 12,3 milyar tona ulaştı. Bu yıl deniz yoluyla yapılan ticarette büyüme beklenmiyor. Buna rağmen ton-mil cinsinden ölçülen deniz taşımacılığı talebinin daha uzun seferlerin etkisiyle yüzde 1,5 artacağı öngörülüyor.

Peki deniz ticaretinde yaşanan bu gelişmelerin küresel ekonomiye, Türkiye'ye ve vatandaşın cebine nasıl yansıyacak? Harran Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Bardakçı, 2027'ye girerken deniz taşımacılığında beklenen tabloyu ve Türkiye'yi bekleyen riskleri Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a anlattı.

ÇÖKÜŞ DEĞİL, YAPISAL BİR BASKI

Dünya deniz ticaretinde alarm zilleri mi çalıyor?

Doç. Dr. Hasan Bardakçı: Alarm zili demek abartı olmaz ama panik havasına da girmemek gerekiyor. UNCTAD'ın raporu aslında bir çöküşü değil, yapısal bir baskıyı gösteriyor. Deniz ticareti hâlâ büyüyor, 2025'te 12,3 milyar tona ulaştı. Ancak büyüme hızı yavaşladı ve bu yıl hacim bazında büyüme beklenmiyor. Asıl sorun hacimde değil, maliyette ve öngörülebilirlikte. Küresel ticaret, en kısa ve en ucuz rota mantığından en güvenli ve en sürdürülebilir rota mantığına kayıyor. Bu da sektör için yeni bir normal anlamına geliyor.

Kızıldeniz, Süveyş, Hürmüz ve Panama gibi noktalardaki aksamalar kalıcı rota değişikliğine neden olabilir mi?

Doç. Dr. Hasan Bardakçı: Kısmen evet. Bu kritik geçiş noktaları dünya ticaretinin ana damarları. Süveyş ve Kızıldeniz, Asya-Avrupa ticaretinin, Hürmüz ise enerji akışının can damarı. Panama Kanalı'ndaki kuraklık kaynaklı kısıtlamalar da Amerika kıtaları arasındaki akışı etkiledi. Bu noktalardaki risk uzun süre devam ederse, armatörler ve yük sahipleri Ümit Burnu gibi alternatif güzergâhları geçici bir tercih olmaktan çıkarıp planlamalarının kalıcı bir parçası hâline getirir. Kalıcılığı belirleyecek şey, bölgesel güvenlik ve sigorta primleri. Güvenlik tam olarak sağlanmadıkça eski düzene dönüş zor görünüyor. Dönülse bile şirketlerin tek rotaya bağımlı kalmama refleksi artık yerleşti. Bu da tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesini hızlandıracak.

Gemilerin daha uzun rotalara yönelmesi navlun fiyatlarını ne kadar artıracak?

Doç. Dr. Hasan Bardakçı: Tek bir yüzde rakamı vermek doğru olmaz, çünkü etki rotaya, gemi tipine ve piyasa dengesine göre değişiyor. Ancak mekanizma net: Daha uzun mesafe demek, daha fazla yakıt, daha fazla personel gideri, daha uzun sefer süresi ve gemi kapasitesinin daha uzun süre meşgul kalması demek. Kapasite meşgul kaldıkça piyasada fiilen gemi arzı daralıyor ve navlunlar yukarı çıkıyor. Bunun üzerine sigorta primleri ve limanlardaki yoğunluk kaynaklı bekleme maliyetleri ekleniyor. Raporun işaret ettiği gibi, hacim büyümese bile ton-mil bazında talebin artması, yani aynı yükün daha uzun mesafe taşınması, navlun üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Kısacası maliyetin yükü sadece yakıtla sınırlı değil, çok kalemli bir artış söz konusu.

Bu krizin faturası son kullanıcıları nasıl etkiler?

Doç. Dr. Hasan Bardakçı: Deniz taşımacılığındaki her maliyet artışı er ya da geç raflara ve fatura kalemlerine yansır. Dünya ticaretinin büyük kısmı deniz yoluyla yapıldığı için akaryakıttan gıdaya, ham maddeden hazır giyime, elektronikten otomotiv yan sanayisine kadar geniş bir ürün yelpazesi etkileniyor. Üretici ve ithalatçı bu artışın bir kısmını eritmeye çalışıyor, ancak marjlar sınırlı olduğunda fark nihai tüketiciye yansıyor. Ayrıca sevkiyat sürelerinin uzaması, stok maliyetlerini ve tedarik belirsizliğini artırıyor. Türkiye gibi ihracat ve ithalatı yoğun ülkelerde ise sanayicinin girdi maliyeti ve ihracatçının rekabet gücü doğrudan etkileniyor. Yani bu fatura sadece armatörün ya da yük sahibinin değil, nihayetinde herkesin faturası.

Kategori Açıklama / Etkiler Soru Bu krizin faturası son kullanıcıları nasıl etkiler? Uzman Görüşü Doç. Dr. Hasan Bardakçı Temel Mekanizma Deniz taşımacılığındaki maliyet artışlarının er ya da geç raflara ve fatura kalemlerine yansıması. Etkilenen Sektörler ve Ürünler Akaryakıt, gıda, ham madde, hazır giyim, elektronik, otomotiv yan sanayisi. Tüketiciye Yansıma Süreci Üretici ve ithalatçının marjları sınırlı kaldığında maliyet farkının doğrudan nihai tüketiciye aktarılması. Lojistik ve Tedarik Riskleri Sevkiyat sürelerinin uzaması, stok maliyetlerinin ve tedarik belirsizliğinin artması. Türkiye Açısından Etkileri Sanayicinin girdi maliyetlerinin artması ve ihracatçının rekabet gücünün doğrudan zayıflaması. Sonuç Kriz faturasının yalnızca armatör veya yük sahibini değil, nihayetinde tüm toplumu ve nihai tüketiciyi etkilemesi.

2027'ye girerken taşımacılıkta bizi nasıl bir tablo bekliyor?

Doç. Dr. Hasan Bardakçı: 2027'ye girerken temkinli bir tablo bekliyorum. Hacimde sınırlı bir büyüme, maliyette ise dalgalı ve yüksek seyreden bir ortam öngörüyorum. Jeopolitik riskler azalmadıkça belirsizlik primi navlunların içinde kalacak. Yeni gemi teslimatlarıyla kapasite artışı gelecek, bu da fiyatlar üzerinde bir miktar dengeleyici etki yapabilir. Ancak güvenlik ve rota riskleri tablonun belirleyicisi olmaya devam edecek. Karbon düzenlemeleri ve çevre regülasyonları ise maliyetlere yeni bir kalem ekliyor. Bu ortamda kazanan, esnek planlama yapan, alternatif liman ve kara bağlantılarını kullanabilen ve lojistik altyapısını güçlendiren ülkeler ve şirketler olacak. Türkiye'nin coğrafi konumu, liman altyapısı ve multimodal taşımacılık imkânları bu dönemde önemli bir avantaja dönüşebilir; bunu değerlendirmek için de yatırım ve dijitalleşme adımlarının hız kesmeden sürmesi gerekiyor.