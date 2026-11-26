Türkiye, aralık ayında dış politikada yoğun bir diplomasi trafiğine hazırlanıyor. Libya’dan Doğu Akdeniz’e, Orta Doğu’dan Karadeniz’e uzanan geniş bir coğrafyada Ankara’yı kritik gelişmeler ve stratejik sınavlar bekliyor. Hafter’in Ankara ziyaretiyle yeni bir boyut kazanan Libya politikası, Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi, İran-İsrail gerilimi ve Rusya-Ukrayna Savaşı, aralık ayının öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Halit Hamzaoğlu, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin önündeki diplomatik gündemi ve kritik gelişmelerin olası yansımalarını anlattı.

Türkiye'yi aralık ayında hangi cephelerde, hangi diplomatik sınavlar bekliyor?

Doç. Dr. Halit Hamzaoğlu:

LİBYA POLİTİKASI

Doğu Akdeniz ve Afrika jeopolitiğinin kesişim noktasında yer alan Türkiye’nin Libya politikası, “Tek Libya” stratejisi üzerinden çok boyutlu kazanımlar üretmektedir. Bu politika, Türkiye’nin Doğu Akdeniz denklemindeki elini güçlendirmenin yanı sıra Afrika’ya yönelik diplomatik ve stratejik açılımlarına da yeni bir dinamizm kazandırmaktadır.

Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki anlaşması, Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki tezlerine hukuki bir temel kazandırmanın yanı sıra Türkiye’yi bölgesel güç dengelerinde belirleyici bir aktör konumuna taşımaktadır. 24-25 Kasım tarihlerinde Libya’nın doğusunu kontrol eden Halife Hafter’in Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret, “Tek Libya” politikasının stratejik muhtevasını ortaya koymaktadır.

Hafter kontrolündeki Libya Temsilciler Meclisinin 20 Ekim 2026 tarihinde Türkiye ile 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakat Muhtırası'nı onaylaması, Doğu Akdeniz’deki stratejik denklem açısından kritik bir eşiktir. Doğu Akdeniz’deki güç dengeleri açısından kritik bir kırılma oluşturan bu onay, Ankara’nın deniz yetki alanları tezlerini Libya’nın tüm siyasi coğrafyası nezdinde meşrulaştırmıştır. Hafter’in ziyaretiyle birlikte Türkiye’nin “Tek Libya” politikası daha da konsolide olmuştur.

AFRİKA POLİTİKASINDA YENİ BİR İVME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 yıl aradan sonra Libya’ya gerçekleştireceği ziyaret, Türkiye’nin hem Doğu Akdeniz’deki stratejik konumunu tahkim etme hem de Afrika kıtasına yönelik çok boyutlu açılım politikasını yeni bir aşamaya taşıma iradesinin somut bir göstergesidir.

Türkiye, Afrika Birliği ve Libya’nın ortak ev sahipliğinde Trablus’ta düzenlenecek olan 4. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi, kıta genelindeki devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirerek diplomatik ağırlığı yüksek bir platform oluşturacaktır. Libya'nın istikrar ve yeniden inşa sürecine verilen desteğin Afrika genelindeki kalkınma ve güvenlik iş birlikleriyle entegre edilmesini amaçlayan mevzubahis zirve, Türkiye’nin kıtadaki bölgesel denklemlerde oyun kurucu aktör rolünü pekiştirecek ve uzun vadeli jeopolitik kazanımlarını derinleştirecektir.

AVRUPA GÜVENLİK MİMARİSİ TARTIŞMALARI VE TÜRKİYE’NİN BELİRLEYİCİ KONUMU

Aralık ayında Brüksel’de düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Konseyi ve Viyana’da toplanacak AGİT Bakanlar Konseyi, Avrupa güvenlik mimarisinin kırılgan bir dönemden geçtiği konjonktürde kritik karar alma zeminleri olarak öne çıkmaktadır.

Sahip olduğu jeopolitik derinlik ve askerî kapasiteyle kıta güvenliğinin vazgeçilmez bir unsuru olan Türkiye, bu çok taraflı platformlarda stratejik özerklik ile ittifak dayanışması arasındaki dengeyi gözeten aktif bir diplomasi yürütecektir. Ankara’nın söz konusu toplantılardaki temel önceliği, Karadeniz’deki statükonun ve seyir güvenliğinin Montrö Sözleşmesi ekseninde korunması, bölgesel gerilimlerin tırmanmasını önleyecek diplomatik kanalların açık tutulması ve kıta genelindeki krizlerde Türkiye’nin millî çıkarlarının ve önceliklerinin tahkim edilmesi olacaktır.

ORTA DOĞU’DAKİ JEOPOLİTİK KIRILMALAR VE KRİZ YÖNETİMİ

İran merkezli jeopolitik denklemin öngörülemez bir seyir izlemesi, diplomatik çözüm kanallarının tıkanmasına neden olabilir. Bu bağlamda İran dosyası, bölge genelinde çok katmanlı güvenlik risklerini tetiklemektedir. Mevzubahis tıkanıklığın oluşturduğu stratejik boşlukta İsrail’in İran’a yönelik maksimalist güvenlik hesapları ve Washington’ı doğrudan askerî angajmanın içinde tutma çabası, krizin çözümünü zorlaştırmakta ve bölgesel bir çatışma sarmalı ihtimalini derinleştirmektedir.

Türkiye, krizin kontrolsüz biçimde bölgesel bir savaşa evrilmesini önlemeye yönelik çok boyutlu bir dengeleme ve kriz yönetimi diplomasisi yürütmektedir. Öte yandan İsrail’deki koalisyon ve hükümet kurma arayışlarının yarattığı iç siyasi kırılganlık, Netanyahu’nun yayılmacı bölgesel ajandası ve Washington’daki “topal ördek” döneminin doğurduğu güç boşluğundan faydalanma çabaları birleşerek Orta Doğu’daki jeopolitik öngörülemezliği tetiklemektedir.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE YENİ CEPHE SÖYLEMLERİ

Ukrayna’nın Bingazi Limanı’ndaki Rus unsurlarını hedef alması, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın bölgesel sınırlarını aşarak küresel bir vekâlet mücadelesine evrildiğine dair tartışmaları derinleştirmektedir. Çatışma dinamiğinin Karadeniz havzasından Akdeniz ve Baltık denizlerine doğru genişlemesi, jeopolitik güç dengeleri, küresel tedarik zincirleri ve enerji nakil hatları üzerinde çok katmanlı baskının oluşmasına neden olacaktır.

Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sonlandırılmasını ve Karadeniz başta olmak üzere bütün havzalarda istikrarın sağlanmasını öncelemektedir. Bu bağlamda hem Rusya hem de Ukrayna nezdinde var olan diplomatik gücünü kullanacaktır.

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER

Türkiye, Suriye’deki istikrar zemininin daha da güçlendirilmesi yönünde adımlar atmaya devam edecektir. Suriye’nin güvenliği, Türkiye’nin güvenliğidir. Bu çerçevede Suriye’de İsrail’in istikrarsızlaştırma politikalarına yönelik yeni mekanizmaların konsolidasyonu fevkalade önem arz etmektedir. İsrail’in istikrarlı bir Suriye istemediği aşikârdır. Tel Aviv, farklı dinamikleri ve enstrümanları kullanarak göreceli istikrarı bozmaya yönelik adımlar atmayı sürdürmektedir.