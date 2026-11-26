Altın piyasasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt içinde cevherden üretilen altın alımlarına ara verdi. Kararın ardından gözler altın fiyatlarına çevrilirken, yatırımcılar bu hamlenin gram ve ons altına nasıl yansıyacağını merak etmeye başladı. Ekonomist Dr. Sefer Humar, TCMB'nin kararının perde arkasını, piyasaya olası etkilerini ve vatandaşın altın alırken dikkat etmesi gereken noktaları Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a değerlendirdi. Humar, kararın bir satış sinyali olarak okunmaması gerektiğine dikkat çekerek gram altın fiyatları açısından öne çıkan ihtimalleri anlattı.

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HABERİN ÖZETİ Altın alımı durduruldu! Yatırımcının gözü gram altında: Dr. Sefer Humar'dan yeni karar için kritik uyarı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yurt içinde cevherden üretilen altın alımlarına ara vermesi, altın piyasasında iç piyasa fiyat farklarının azalması ve ithalata bağımlılığın azalması gibi potansiyel etkilere yol açabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. TCMB, yurt içinde cevherden üretilen altın alımlarına ara verdi. Bu kararın, Türkiye'nin altından vazgeçmesi veya rezervleri azaltması anlamına gelmediği belirtiliyor. Kararın olası gerekçeleri arasında iç piyasadaki arz-talep dengesini düzenlemek, altın ithalatını azaltmak ve rezerv yönetimi yer alıyor. Bu gelişmenin küresel ons altın fiyatı üzerinde doğrudan bir etkisi beklenmiyor. Gram altın yatırımcısı açısından, iç piyasa fiyat farklarının azalması ve fiziki altın arzının artması gibi sonuçlar öngörülüyor. Kararın, yerli üretimin iç piyasaya ne kadar yönleneceğine ve bunun gram altın fiyatlarına nasıl yansıyacağına bağlı olarak etkileri takip edilecek.

ALTININ HANGİ KANALDAN EKONOMİYE KAZANDIRILACAĞI ÖNEMLİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yurt içinde cevherden üretilen altın alımlarına ara vermesi ne anlama geliyor? Yatırımcı için neler değişecek?

Dr. Sefer Humar: Burada kesin konuşmak doğru olmaz. Çünkü kararın gerekçesine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmış değil. Ancak benim şahsi değerlendirmem, sesli düşünüyorum.

Merkez Bankası’nın yerli altın alımlarına ara vermesini, Türkiye'nin altından vazgeçmesi veya altın rezervlerini azaltmaya yönelik bir karar olarak okumamak gerekiyor. Burada söz konusu olan, Merkez Bankası'nın yurt içinde madenlerden çıkarılan altınları satın alma uygulamasına ara vermesi. Yani altının kendisinden ziyade, üretilen altının hangi kanaldan ekonomiye ve piyasaya kazandırılacağı önemli.

Şöyle düşünelim: Türkiye'de bir altın madeni üretim yapıyor. Çıkarılan altın, rafine edildikten sonra belirli prosedürler çerçevesinde piyasaya sunuluyor. Merkez Bankası bu altının alıcısı olduğunda altın, Merkez Bankasının rezervlerine dâhil olabiliyor. Ancak Merkez Bankası alım yapmadığında, mevzuattaki öncelik sıralaması ve piyasa mekanizması çerçevesinde bu altının diğer alıcılara yönelmesi mümkün. Dolayısıyla yerli üretimin bir bölümünün doğrudan iç piyasada değerlendirilmesi, fiziki altın arzını artırabilir.

Peki bu kararın gerekçesi sizce ne olabilir?

Dr. Sefer Humar: Ancak birkaç ihtimal üzerinde durabiliriz. Tamamen öngörü olarak söylüyorum.

İç piyasadaki arz-talep dengesini düzenlemek: Yerli üretimin doğrudan piyasaya yönelmesiyle fiziki altın arzı artırılmak isteniyor olabilir.

Altın ithalatını azaltmak: Yerli üretimin piyasaya kazandırılması, ithal altına olan ihtiyacı azaltabilir.

Rezerv yönetimi: Merkez Bankası, altın rezervlerine ilişkin alım stratejisini ve likidite yönetimini yeniden düzenliyor olabilir.

Olası Gerekçe Açıklama (Dr. Sefer Humar'ın Öngörüleri) İç piyasadaki arz-talep dengesini düzenlemek Yerli üretimin doğrudan piyasaya yönelmesiyle fiziki altın arzı artırılmak isteniyor olabilir. Altın ithalatını azaltmak Yerli üretimin piyasaya kazandırılması, ithal altına olan ihtiyacı azaltabilir. Rezerv yönetimi Merkez Bankası, altın rezervlerine ilişkin alım stratejisini ve likidite yönetimini yeniden düzenliyor olabilir.

Bir de geçmişte sanırım benzer bir uygulama olduğunu hatırlıyorum. TCMB, Ekim 2025'te de yerli üretim altın alımlarına ara vermiş, Mart 2026'da yeniden başlamıştı. Dolayısıyla bugünkü kararın kalıcı bir politika değişikliği olduğunu söylemek için henüz erken.

Bu karar altın fiyatları üzerinde bir değişikliğe sebep olur mu?

Dr. Sefer Humar: Bu kararın küresel ons altın fiyatı üzerinde doğrudan ve anlamlı bir etkisi olmasını beklemem. Çünkü ons altının fiyatını belirleyen temel unsurlar farklı:

ABD Merkez Bankasının (FED) faiz politikası,

ABD dolar endeksi (DXY),

ABD tahvil faizleri,

Jeopolitik gelişmeler,

Küresel merkez bankalarının altın talebi,

Yatırımcıların güvenli liman arayışı.

Türkiye'nin yerli altın alımlarına ara vermesi, bu küresel dinamikleri değiştiren bir gelişme değil.

Gram altın yatırımcısı için sonuçları neler olabilir?

Dr. Sefer Humar: Bunun vatandaş açısından olası sonucu ise özellikle gram altındaki iç piyasa fiyat farklarının azalması olabilir. Zaman zaman Türkiye'de gram altının uluslararası piyasa karşılığından daha yüksek fiyatlandığını, yani bir prim oluştuğunu görüyoruz. Eğer yerli üretim piyasaya daha fazla yönelirse, arz artışı bu fiyat farkının daralmasına katkı sağlayabilir. Başka bir ifadeyle, vatandaşın altını uluslararası piyasa fiyatının üzerinde alma maliyeti bir miktar azalabilir. Ancak bunun gerçekleşmesi üretimin miktarına, talebe ve piyasa koşullarına bağlıdır.

Bir diğer önemli husus da dış ticaret dengesi. Türkiye'nin altın ithalatı önemli bir döviz talebi oluşturabiliyor. Yerli üretimin iç piyasada daha etkin kullanılması, ithal altına duyulan ihtiyacı azaltabilir. Bu da döviz talebinin ve cari açık üzerindeki altın kaynaklı baskının sınırlanmasına katkı sağlayabilecek bir gelişmedir. Fakat bunun için yerli üretimin iç talebi ne ölçüde karşılayabildiğini görmek gerekir.

Şunun da altını çizmek isterim: Bu gelişmenin uluslararası ons altın fiyatı üzerinde belirleyici bir etkisi olmasını beklemiyorum. Çünkü ons altının fiyatını ABD Merkez Bankasının faiz politikası, ABD dolar endeksi (DXY), tahvil faizleri, jeopolitik riskler ve küresel yatırımcı talebi belirliyor. Türkiye'nin yerli üretim altın alımlarına ara vermesi, küresel ölçekte arz-talep dengesini değiştirecek büyüklükte bir gelişme değil. Dolayısıyla bu kararın etkisi daha çok Türkiye'nin iç piyasasında, özellikle fiziki altın arzı ve gram altındaki fiyat makası üzerinden hissedilebilir.

GRAM ALTIN FİYATLARINA YANSIMASI TAKİP EDİLEBİLİR

Ez cümle olarak, ben bu kararı altın piyasasında bir yön değişikliği veya satış sinyali olarak değerlendirmiyorum. Daha ziyade yerli altının piyasaya hangi kanaldan sunulacağına ilişkin bir uygulama değişikliği olarak görüyorum. Kararın gerekçesi konusunda Merkez Bankasının açıklaması olmadan kesin konuşmak doğru olmaz. Ancak piyasada takip edilmesi gereken asıl konu, önümüzdeki dönemde yerli üretimin ne kadarının iç piyasaya yönleneceği ve bunun gram altın fiyatlarına nasıl yansıyacağıdır.

Bu değerlendirmede önemli bir dayanak da Borsa İstanbul'un mevcut işleyişi: TCMB'nin ön alım hakkını kullanmaması durumunda Darphanenin ön alım hakkı bulunuyor; ardından altın, ilgili piyasa prosedürleri çerçevesinde işlem görüyor.