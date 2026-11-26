Faiz indirimine hazırlanan piyasalarda gözler şimdi mevduat yatırımcısını yakından ilgilendiren stopaj düzenlemesine çevrildi. Aralık ayında beklenen faiz adımıyla birlikte TL mevduatın cazibesinin korunması için vergi kesintisinde yeni bir formül gündeme gelirken, yüzde 17,5 olan stopajın yüzde 15'e indirilmesi ihtimali dikkat çekiyor. Peki, faiz düşerken stopaj indirimi yatırımcının kazancını koruyabilecek mi? Ekonomist Necmettin Batırel, piyasalarda beklenen yeni dönemin şifrelerini Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a anlattı.

Merkez Bankası faizi düşürürken stopajı da indirecek mi? Mevduatta yeni dönem mi başlıyor?

Necmettin Batırel: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonun ana eğiliminin ekim ayı itibarıyla yüzde 24 seviyesine işaret ettiğini söyledi. Karahan, "Bu da mevcut yıllık enflasyonun 6 puan altında. Bu bize, arz yönlü etkiler iyileştiği takdirde dezenflasyonun daha görünür olacağını gösteriyor. Kasım ayında baz etkisi sebebiyle TÜFE yükselecek ancak beklentileri bozmayacak." dedi.

Özetle, aralık ayında politika faizinin yüzde 35 seviyesine indirilmesi bekleniyor. Ancak bu karar sonrasında TL mevduatın getirisinin erimesini önlemek amacıyla stopaj oranlarının aşağı çekilmesi gündeme gelecek. Nihai karar ise Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Karahan, yaptığı son değerlendirmelerde Türk lirasına olan talebin desteklenmesi gerekmesi hâlinde ilgili kurumlarla eş güdüm içinde stopaj düzenlemeleri gibi adımların atılabileceğini açıkça ifade etmişti.

İşte buna bağlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürüttüğü etki analizlerinde, özellikle 6 aya kadar vadeli TL mevduatlarda uygulanan yüzde 17,5'lik oranın yüzde 15 bandına çekilmesi değerlendiriliyor. Bütçe dengesi hassasiyeti nedeniyle oranın yüzde 15 seviyesine yakın tutulması ihtimali daha ağır basıyor.

AMAÇ TÜRK LİRASININ CAZİBESİNİ SÜRDÜRMEK

Olası faiz indirimleri sürecinde mevduatın net getirisini koruyarak tasarruf sahiplerinin dövize yönelmesini engellemek ve TL varlıkların cazibesini sürdürmek hedefleniyor.

Konu Mevcut Durum Planlanan Düzenleme Hedef / Gerekçe TL Mevduat Stopaj Oranı (6 aya kadar vadeli) %17,5 %15 seviyesine çekilmesi Mevduatın net getirisini korumak, TL varlıkların cazibesini sürdürmek, dövize yönelimi engellemek ve bütçe dengesini gözetmek.

Hâlen geçerli olan stopaj oranlarının uygulama süresi, daha önce yapılan düzenlemeyle 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatılmıştı. Yıl sonu yaklaşırken olası bir faiz indirimi döngüsünde TL'nin cazibesini korumak adına bu oranların yeniden aşağı çekilmesi güçlü bir politika aracı olarak görülüyor.

Peki, stopaj indirimi faiz düşüşünü telafi eder mi?

Necmettin Batırel: Evet, özellikle 100 baz puanlık faiz indirimlerinde stopaj kesintisinin azaltılması, yatırımcının eline geçen net getiriyi koruyabilir. 6 ay vadeli mevduatta brüt faiz 1 puan düşse dahi stopajın yüzde 17,5'ten yüzde 15'e çekilmesi, net getiriyi mevcut seviyesinin (%29,70) üzerinde tutmaya yetiyor.

Net getirinin korunması, yerli tasarruf sahiplerinin TL mevduat ve para piyasası fonlarından çıkışını yavaşlatırken bankaların fonlama maliyetleri düşse bile mudilerin reel getiri algısının bozulmasını önleyebilir. Faiz indirimi kredi maliyetlerini düşüreceği ve şirketlerin finansman yükünü hafifleteceği için borsa açısından pozitif bir katalizör oluşturur.