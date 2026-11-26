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İstanbul
ABD'de ekim ayında çekirdek PCE fiyat endeksi aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,3 arttı. Yıllık artış, yüzde 3,2 olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. ABD'den gelen enflasyon verisi piyasalarda dengeleri değiştirdi. Çekirdek PCE fiyat endeksinin beklentileri aşması, Fed'in faiz politikasına ilişkin endişeleri artırırken dolar ve tahvil getirilerinde yükseliş beklentisini güçlendirdi.
Altın ve gümüşteki geri çekilmenin devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, yatırımcılar gözünü yıl sonu tahminlerine çevirdi. Ekonomist Tuna Kaya, altın ve gümüşteki son gelişmeleri, Borsa İstanbul'a olası etkileri ve 2027-2028 dönemine ilişkin beklentilerini Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a anlattı.
ABD'de ekim ayında çekirdek PCE fiyat endeksi aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,3 arttı. Yıllık artış, yüzde 3,2 olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Bu veri piyasaları nasıl etkiler?
Tuna Kaya: Kısa vadede (1-3 ay) negatif etki yapar. Fed'in aralık ayında faiz artırımı ihtimali zaten yüksek oranda fiyatlanıyordu. Bu veri, söz konusu olasılığı daha da güçlendirdi.
Dolar ve ABD tahvil getirileri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşur.
Borsa İstanbul tarafında da dolar/TL ve küresel riskten kaçış nedeniyle düşüş devam eder.
Zaten veri sonrasında hisse vadeli işlemlerinde kayıp, değerli metallerde ise satış görüldü. Güçlü büyüme ve yüksek enflasyon kombinasyonu Fed'i rahat bırakmaz.
Değerli metalleri nasıl etkiler?
Tuna Kaya: Ons altın ve gümüş, yüksek faiz beklentisi, dolar endeksi ve tahvil getirileri üçlüsünün etkisiyle satış yiyor. Altın, faiz getirisi olmayan bir varlık olduğu için reel faiz yükseldiğinde satış baskısı artar.
Bugün zaten ons 3.500 dolar bölgesinin altına sarktı, gram altın da 5.600-6.000 bandında geziniyor. Bu hareket, yükselişin bittiği anlamına gelmiyor; tarihsel döngülerde yüzde 25-40 geri çekilmeler daha önce de yaşandı. Bu normal.
Gümüş daha volatil olduğu için daha sert sallanabilir.
Merkez bankaları (özellikle Çin) dip bölgelerde almaya devam ettiği sürece bunu sert bir çöküş değil, silkeleme olarak değerlendiriyorum.
Ons ve gram altın kasım ayını nasıl bitirecek?
Tuna Kaya: Kasım ayı zaten zorlu geçti. Ons altın 4.000'li seviyelerden 3.500 dolara, gram altın ise 6.500'lü seviyelerden 5.600-6.000 bandına geriledi. Perşembe günü Şükran Günü nedeniyle ABD piyasaları bugün kapalı olacak, hacim düşük kalacak.
Ons altın: 3.400-3.600 bandında kapanış ağırlıklı senaryom. 3.500 doların altında kalıcı kapanışlar olursa 3.300-3.400 dolar seviyeleri test edilebilir. Yukarıda ise 3.700-3.800 dolar direnç bölgesi.
Gram altın: Dolar/TL kaynaklı olarak 5.600-6.200 TL aralığında kapanır.
Uzun vadeli bakışım değişmedi. Altın döngüsü devam ediyor. 2027 başından itibaren, özellikle petrol 80 doların altına iner ve Fed yumuşarsa toparlanma bekliyorum.
2028 sonuna doğru ons tarafında 7.000-8.000 dolar bandı, gram altında ise kur etkisiyle 10-13 bin TL seviyeleri hâlâ masada.
Portföyünün yüzde 25-30'unu altında tutanlar için bu düşüşler biriktirme bölgesi olarak kullanılabilir.
Bu seviyeler panik satış yeri değil. Altın, sabırlı olanın yatırım aracıdır. Sabırlı olan kazanır.
Alım yapacak olanlar, fiyat düştü diye hemen tüm paralarıyla alım yapmasın. Kademeli bir şekilde alsınlar.