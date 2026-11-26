KISA VADEDE BASKI, UZUN VADEDE FIRSAT

Değerli metalleri nasıl etkiler?

Tuna Kaya: Ons altın ve gümüş, yüksek faiz beklentisi, dolar endeksi ve tahvil getirileri üçlüsünün etkisiyle satış yiyor. Altın, faiz getirisi olmayan bir varlık olduğu için reel faiz yükseldiğinde satış baskısı artar.

Bugün zaten ons 3.500 dolar bölgesinin altına sarktı, gram altın da 5.600-6.000 bandında geziniyor. Bu hareket, yükselişin bittiği anlamına gelmiyor; tarihsel döngülerde yüzde 25-40 geri çekilmeler daha önce de yaşandı. Bu normal.

