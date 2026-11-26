Milyonlarca vatandaşın beklediği kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlandı. 1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ve bunlara bağlı alacakların tahsilinden vazgeçilmesini öngören teklif kabul edilirse yaklaşık 2,2 milyon vatandaşın 5,6 milyar liralık borcu silinecek.

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HABERİN ÖZETİ Milyonlarca kişinin borcu siliniyor: Teklif Meclis'te görüşülüyor TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanan kanun teklifiyle, 1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş genel sağlık sigortası (GSS) prim borçları ve bunlara bağlı alacakların tahsilinden vazgeçilmesi öngörülüyor. Teklif kabul edilirse yaklaşık 2,2 milyon vatandaşın 5,6 milyar liralık borcu silinecek. Düzenleme, 1 Ocak 2017 tarihinden önceye ait ödenmemiş GSS prim borçlarının yanı sıra gecikme cezalarını ve gecikme zamlarını da kapsayacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemeden 2 milyon 199 bin 869 vatandaşın yararlanacağını belirtti. Silinecek toplam borç tutarı 5 milyar 627 milyon 666 bin TL olarak açıklandı.

1 OCAK 2017 ÖNCESİNİ KAPSAYACAK

AK Parti tarafından Meclis'e sunulan kanun teklifiyle 1 Ocak 2017 tarihinden önceye ait ödenmemiş GSS prim borçlarının tahsilinden vazgeçilmesi öngörülüyor. Düzenleme, prim borçlarının yanı sıra bu borçlara bağlı gecikme cezalarını ve gecikme zamlarını da kapsayacak.

5,6 MİLYAR LİRALIK BORÇ YÜKÜ KALKACAK

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemeden 2 milyon 199 bin 869 vatandaşın yararlanacağını açıklamıştı. Güler, toplam 5 milyar 627 milyon 666 bin liralık prim borcunun silinmesiyle vatandaşların üzerindeki borç yükünün kaldırılacağını ve sağlık hizmetlerine kesintisiz erişimin sağlanmasının amaçlandığını belirtmişti.

TEKLİFTE YER ALAN DÜZENLEMENİN ÖNE ÇIKAN DETAYLARI

Kapsam Tarihi: 1 Ocak 2017 öncesi ödenmemiş tüm GSS prim borçları.

Faiz ve Cezalar: Ana paranın yanı sıra borca bağlı tüm gecikme cezası ve gecikme zamları da siliniyor.

Yararlanacak Kişi Sayısı: 2 milyon 199 bin 860 vatandaş.

Silinecek Toplam Tutar: 5 milyar 627 milyon 666 bin TL.

GÖZLER MECLİS'TEN ÇIKACAK KARARDA

Milyonlarca vatandaşın beklediği düzenleme henüz yasalaşmadı. Teklifin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yürürlüğe girmesi halinde 1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş GSS prim borçları ve bunlara bağlı gecikme cezaları silinecek.