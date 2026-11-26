Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu EuroLeague'de heyecan 14. hafta mücadeleleriyle devam etti. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil Anadolu Efes, 14. hafta maçında deplasmanda İspanya ekibi Baskonia'ya konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk çeyreği dengeli bir oyuna sahne olurken temsilcimiz Anadolu Efes, ilk periyodu 21-19 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci çeyreği de dengeli geçerken rakibinden 3 sayı daha fazla üreten Anadolu Efes, devreye 46-41'lik üstünlükle girdi.

Maçın üçüncü çeyreğinde etkili olan taraf ev sahibi Baskonia oldu. İspanya temsilcisi geriden gelmeyi başararak dördüncü periyoda 70-57'lik avantajla gitti.

Anadolu Efes, karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde sahaya ağırlığını koyup farkı azaltmayı başarsa da Baskonia mücadeleyi 86-81'lik skorla kazandı.

Anadolu Efes, bu sonuçla EuroLeague'deki 14 maçında 8. yenilgisini yaşadı. Lacivert-beyazlılar, EuroLeague'in 15. haftasında 3 Aralık Perşembe günü sahasında İspanya temsilcisi Valencia ile karşılaşacak.