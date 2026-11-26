Yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentilerin etkisiyle baskı altında kalmayı sürdürüyor. Son 15 ayın en düşük seviyesini gören ons altın, tepki alımlarıyla yeniden 3.500 doların üzerine çıktı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 26 Kasım Perşembe 2026 altın fiyatları...