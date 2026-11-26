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İstanbul
Yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentilerin etkisiyle baskı altında kalmayı sürdürüyor. Son 15 ayın en düşük seviyesini gören ons altın, tepki alımlarıyla yeniden 3.500 doların üzerine çıktı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 26 Kasım Perşembe 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 5.852,03 ₺
Gram Altın Satış: 5.853,05 ₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 9.572,60 ₺
Çeyrek Altın Satış: 9.792,28 ₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 19.085,37 ₺
Yarım Altın Satış: 19.584,57 ₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 38.290,39 ₺
Tam Altın Satış: 39.049,36 ₺
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 5.456,38 ₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.462,12 ₺