Şişli'de lastik değiştirmek için gittiği oto serviste yapılmayan işlemler için kendisinden 12 bin TL alındığını araç içi kamerasından tespit eden sürücünün şikayeti üzerine iş yeri sorumlusu ve 2 çalışan yakalandı.

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HABERİN ÖZETİ Skandal ortaya çıkmıştı! Şişli’de yapılmayan işlem için 12 bin TL alan oto servis çalışanları gözaltına alındı Şişli'de bir oto serviste yapılmayan işlemler gerekçesiyle kendisinden 12 bin TL alındığını araç içi kamerasıyla tespit eden sürücünün şikayeti üzerine 3 şüpheli yakalandı ve işletmeye cezai işlem uygulandı. Olay, 9 Kasım'da 26 yaşındaki F.Ü.'nün lastik değişimi ve rot balans işlemleri için servise 12 bin TL ödemesiyle başladı. F.Ü., araç içi kamera kayıtlarını incelediğinde çalışanların işlemleri yapmadığını ve aracı arızalı gibi göstermeye çalıştıklarını fark ederek şikayetçi oldu. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yeri sorumlusu E.S. ile çalışanlar H.T. ve K.Ö.'yü 24 Kasım'da yakalayarak adliyeye sevk etti. Ticaret Bakanlığı denetiminde fiyat etiketi ve listelerinin bulunmaması, garanti belgesi teslim edilmemesi ve arızalı olmayan ürünler üzerinden işlem yapılması gibi ihlaller tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Müşterinin yanıltılması ve yapılmayan işlemlerin yapılmış gibi gösterilmesi iddiaları nedeniyle firma ayrıca Reklam Kuruluna sevk edildi.

Olay, 9 Kasım'da Şişli’de bulunan bir oto serviste meydana geldi. Aracının lastiğindeki hasar nedeniyle servise başvuran 26 yaşındaki F.Ü. isimli vatandaştan, lastik değişimi ve rot balans işlemleri gerekçesiyle 12 bin TL ücret alındı.

GERÇEĞİ ARAÇ İÇİ KAMERASI ORTAYA ÇIKARDI

Bir süre sonra aracında bulunan sesli kayıt özelliğine sahip kamera görüntülerini inceleyen F.Ü., servis çalışanlarının söz konusu işlemleri yapmadıklarını ve aracı arızalı gibi göstermeye yönelik konuştuklarını fark etti. Bunun üzerine F.Ü., emniyete giderek şikayetçi oldu.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şikayet üzerine çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olayıyla bağlantılı olduğu belirlenen 34 yaşındaki iş yeri sorumlusu E.S. ile çalışanlar 37 yaşındaki H.T. ve 20 yaşındaki K.Ö.’yü 24 Kasım’da düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

TİCARET BAKANLIĞI DENETİMİNDE DE BİRÇOK İHLAL ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada yayımlanan görüntüler ve tüketicinin şikayeti üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı söz konusu işletmeye yönelik gerçekleştirilen denetimde ise birçok ihlal tespit edildi.

Denetimde tüketicinin arızalı olmayan ürünleri üzerinden işlem yapılmasına ilişkin de mevzuata aykırılık belirlendi. Tespit edilen tüm ihlaller tutanak altına alınırken işletme hakkında cezai işlem uygulandı.

Müşteriye lastikleri kötü durumda olmamasına rağmen aracın dört lastiğinin de değişmesi gerektiği söylenerek tüketicinin yanıltılması sebebiyle firma Reklam Kuruluna sevk edildi.

Bakanlık yapılan denetimde saptanan ihlalleri şu şekilde duyurdu:

"• Satışa sunulan motor yağı, cam suyu, fren balata spreyi ve sileceklerde fiyat etiketi bulunmadığı tespit edildi.

• Rot balans, lastik değişimi, jant düzeltme, periyodik bakım ve check-up hizmetlerine ilişkin fiyat listelerinin bulundurulmadığı belirlendi.

• İşletmenin özel servis statüsünde faaliyet göstermesine rağmen tabela ve servis fişlerinde “Özel Servis” ibaresine yer verilmediği görüldü.

• Şikâyetçi tüketiciye servis fişi düzenlenmediği, yedek parça fiyat listesinin bulunmadığı ve servis fişlerinde zorunlu bilgilerin eksik olduğu tespit edildi.

• Tüketiciye satılan araç lastiğinin garanti belgesinin işletmede bulunmadığı ve tüketiciye teslim edilmediği belirlendi.

• Tüketicinin arızalı olmayan ürünleri üzerinden işlem yapılmasına ilişkin mevzuata aykırılık tespit edildi.

Tüm bu aykırılıklar tutanak altına alınıp, firma hakkında cezai işlem uygulandı.

Ayrıca

- Lastikleri kötü durumda olmayan aracın dört lastiğinin de değiştirilmesi gerektiğinin söylenmesi,

- Yapılmayan işlemlerin yapılmış gibi gösterilmeye çalışılması,

- Tüketicinin yanıltılması

iddiaları nedeniyle konu ayrıca incelenmek üzere Reklam Kuruluna sevk edildi."