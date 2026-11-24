Çerkezköy'de faaliyet gösteren bir oto ekspertiz firmasında yaşanan olay, görenleri hayrete düşürdü. İddiaya göre, araç alım satımı konusunda anlaşan alıcı ve satıcı, aracı kontrol ettirmek üzere ekspertiz firmasına geldi. Aracın kontrollerini gerçekleştiren ekspertiz uzmanı Tamer Yavaş, perde airbag bölümünden gelen kötü kokuyu fark edince detaylı inceleme yaptı.

PERDE AİRBAGİNİN İÇİNDEN ÇIKTI

Perde airbag bölümünü açarak inceleyen Yavaş, içerisinde farklı işaretlerin bulunduğu bir kağıtla karşılaştı. Bulduğu cismin büyü olduğunu düşündüğünü belirten Yavaş, durumu araç sahibine bildirdi. Satıcının onayının ardından kağıdı bulunduğu yerden çıkaran Yavaş, olayla ilgili yaşadıklarını anlattı.

"4-5 KEZ KAZA YAPMIŞ"

Yaşananları anlatan Tamer Yavaş, "Dün bir araç geldi. Fiziki airbag bakarken perde airbagini açtığımızda kötü bir koku geldi. Derine girdiğimizde farklı bir cisimle karşılaştık. Satıcıyı çağırdık. Satıcıdan onay alarak açtık. Açtığımızda daha kötü bir koku yayıldı. İçinden işaretlerin olduğu bir kağıt çıktı. Satıcıyla istişareye girdik. Son 2 ay içerisinde 4-5 kez kaza yapmış. Başına gelmeyen kalmamış. Biz büyüyü imha ettik, dualar eşliğinde yakıp küllerini çöpe attık. Tabii ki de yanlış mı yaptık bilmiyoruz. Bazen yanlış yorumlar alıyorum. ‘Sirkeye yatırmanız gerekiyordu' diye yorumlar da geliyor" ifadelerini kullandı.

ALICI ARACI ALMAKTAN VAZGEÇTİ

Olayın ardından alıcının aracı satın almaktan vazgeçtiğini belirten Yavaş, "Alıcı Antalya'dan gelmişti. Aracı almaktan vazgeçti. Satıcı da ne tür bir yol izleyecek bilmiyoruz" dedi.