İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda; ikinci el araçların kilometre bilgilerinde usulsüzlük yapıldığı ve sahte ekspertiz raporlarıyla ağır hasarlı araçların hasarsız gibi gösterilerek vatandaşların mağdur edildiği tespit edildi. Yürütülen çalışmalarda haksız kazanç elde ettikleri değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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HABERİN ÖZETİ Sahte ekspertiz raporu mağdurları nasıl kandırıldıklarını anlattı: “Ekspere para verme, ne gereği var dediler” İstanbul ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, ikinci el araçların kilometreleriyle oynayarak ve sahte ekspertiz raporlarıyla ağır hasarlı araçları hasarsız gösterip en az 30 kişiyi dolandırdığı belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonların ilk ayağında 14, çalışmaların devamında 2 olmak üzere toplam 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda kilometreleriyle oynandığı değerlendirilen araçlar, dokümanlar ve silah ele geçirildi. Şüphelilerin sahte ekspertiz ve kilometre düşürme yöntemiyle en az 30 kişiyi mağdur ettiği tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen mağdurlar, ekspertize gerek olmadığı yönündeki telkinlere inanarak hasarlı ve kilometresi düşürülmüş araçları aldıklarını belirtti.

Operasyonların ilk ayağında 14 şüpheli yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Çalışmaların devamında ise 2 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 16'ya yükseldi. Yapılan aramalarda, kilometreleriyle oynandığı değerlendirilen araçlar, dokümanlar ve silah ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin bu yöntemle en az 30 kişiyi dolandırarak mağdur ettiği öğrenildi. İfade için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen mağdurlardan bazıları nasıl tuzağa düşürüldüklerini anlattı.

“NE GEREK VAR, EKSPERE 15-20 BİN LİRA VERME”

Mağdurlar arasında yer alan Murat Koç, şüphelilerin kendisine ekspere para verme dediklerini iddia ederek, "Ben bir araba aldım. Daha doğrusu araba almaya gittim. Araba görünüş şekliyle çok güzeldi. 'Ekspertize sokalım' dedim. 'Ekspertize ne gerek var, araba bu. Ekspere 15-20 bin lira vereceğine, verme' dedi. Ben de baktım, araba güzel. Açıkçası hoşuma gitti. Ben de tatlı lafına inandım. Ekspertize sokmadım. Sonra benim oğlan, ölçüm bakımına soktu ki araç 430 bin kilometrede. Ağır hasar kaydı var. Var da var yani. Böylelerine fırsat verilmesin istiyorum. Türk polisine çok çok teşekkür ederim. Minnettarım. Onların sayesinde rahat uyuyoruz. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

"DOLANDIRICI GİBİ BİR YÜZLERİ YOKTU"

Bir başka mağdur Serkan Elman ise "Aracı buldum. Aracı 570 bin liraya satmışlardı. Herhangi bir hasar kaydı yok dediler. Araca gittik baktık. Araç düzgün bir şekildeydi. Bize ekspertiz raporu gösterdiler. 'İki gün önceden ekspertize koymuşuz. Aracı tekrar ekspertize koymanıza gerek yok' dediler. Araba da düzgündü. Onlara baktığımız zaman da dolandırıcı gibi bir yüzleri yoktu. Öyle de biliyorduk. Arabayı daha sonra ekspertize götürdük. Araba hurdaya çıktı. Bunlardan şikayetçiyiz. Hakkımızı istiyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Emniyete de hepsine teşekkür ediyoruz. Araç alacaklar herhangi bir kimseye güvenmesinler. Ekspertiz olsa bile, kendi götürmediği sürece kimseye inanmasınlar, güvenmesinler" diye konuştu.

"CEZBEDİCİ İLANLARA KANMAYALIM"

Mağdurlardan Şerafettin Almaç ise, "Araç satılan sitelerde bu tür cezbedici ilanlara kanmayalım. En çok da bu kısımda sıkıntılar oluşuyor. Araçları beğendiğiniz zaman özellikle tescilli noterlerden ve ekspertizlerden belirli yerlere götürüp öyle alalım. Kilometresini sorgulatalım, öyle alalım. Biz bunları yapmadık, aynı şekilde biz de mağdur olduk. Araçlarımızda kilometre problemleri çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.