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Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 08:04
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 08:10

FETÖ'ye eş zamanlı operasyon: 15 şüpheli gözaltında

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında aktif ve ihraç edilmiş kamu görevlilerinin de olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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FETÖ'ye eş zamanlı operasyon: 15 şüpheli gözaltında
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 08:04
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 08:10

tarafından FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüte bir darbe daha vuruldu.

HABERİN ÖZETİ

FETÖ'ye eş zamanlı operasyon: 15 şüpheli gözaltında

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Gizli tanıktan elde edilen dijital veriler, banka hesap hareketleri, örgüte yapılan para transferleri ve ardışık aranma kayıtları incelendi.
Şüphelilerin Bank Asya hesaplarında bakiye artışları ile kurban, burs ve bağış adı altında örgütle bağlantılı kurumlara para transferleri yaptığı tespit edildi.
Şüphelilerin Emniyet Mahrem Yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri belirlendi.
Aralarında aktif ve ihraç edilmiş kamu görevlilerinin de olduğu şüphelilere yönelik İstanbul merkezli Burdur ve Ordu'da 15 adrese operasyon yapıldı.
Operasyonlar sonucunda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

Gizli tanıktan elde edilen dijital veriler, banka hesap hareketleri, örgütle bağlantılı kurumlara yapılan para transferleri ve ardışık aranma kayıtları üzerinde incelemeler sonrası düğmeye basıldı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde;

  • Bank Asya hesaplarında şüpheli tarihlerde bakiye artışları bulunduğu,
  • Örgütle bağlantılı kurumlara kurban, burs ve bağış adı altında para transferleri gerçekleştirildiği,
  • Örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak değerlendirilen ankesörlü/ardışık aranma kayıtlarının bulunduğu,
  • Şüphelilerin örgütün Emniyet Mahrem Yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.
FETÖ'ye eş zamanlı operasyon: 15 şüpheli gözaltında

FETÖ'YE 3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, örgütün mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen; aralarında aktif kamu görevlisi ve ihraç edilmiş kamu görevlilerinde olduğu şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

FETÖ'ye eş zamanlı operasyon: 15 şüpheli gözaltında

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul merkezli ve 'da belirlenen 15 adrese düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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#Burdur
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#fetö
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#istanbul emniyet müdürlüğü
#Gündem
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