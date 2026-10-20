FETÖ'ye eş zamanlı operasyon: 15 şüpheli gözaltında

Gizli tanıktan elde edilen dijital veriler, banka hesap hareketleri, örgüte yapılan para transferleri ve ardışık aranma kayıtları incelendi.

Şüphelilerin Bank Asya hesaplarında bakiye artışları ile kurban, burs ve bağış adı altında örgütle bağlantılı kurumlara para transferleri yaptığı tespit edildi.

Aralarında aktif ve ihraç edilmiş kamu görevlilerinin de olduğu şüphelilere yönelik İstanbul merkezli Burdur ve Ordu'da 15 adrese operasyon yapıldı.