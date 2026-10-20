FETÖ'ye eş zamanlı operasyon: 15 şüpheli gözaltında

Bank Asya hesaplarında şüpheli tarihlerde bakiye artışları bulunduğu,
Örgütle bağlantılı kurumlara kurban, burs ve bağış adı altında para transferleri gerçekleştirildiği,
Örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak değerlendirilen ankesörlü/ardışık aranma kayıtlarının bulunduğu,
Şüphelilerin örgütün Emniyet Mahrem Yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.
FETÖ'YE 3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Elde edilen bilgiler doğrultusunda, örgütün mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen; aralarında aktif kamu görevlisi ve ihraç edilmiş kamu görevlilerinde olduğu şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
15 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İstanbul merkezli Burdur ve Ordu'da belirlenen 15 adrese düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.