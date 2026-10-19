15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ terör örgütü mensuplarının üzerlerinde ve kasalarında ele geçirilen F serisi 1 dolarlık banknotlar örgütün ilişki ağını ortaya çıkaran önemli bir işaret olmuştu. Bu banknotların FETÖ elebaşısı tarafından “okuyup üflediği” iddia edilirken, örgütsel hiyerarşiyi simgelediği de belirtilmişti. Benzer banknotlar derinleşerek devam eden Alihan Kuriş soruşturmasında da ortaya çıktı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kuriş soruşturmasında FETÖ izi: Kasadan F serisi 1 dolarlar çıktı Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alınırken, Amasya'daki bir kuyumcuda FETÖ mensuplarında da bulunan 5 adet F serisi 1 dolarlık banknot ele geçirildi. Ankara merkezli 12 ilde 28 ikamet ve 16 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlenerek hakkında gözaltı kararı olan 38 kişiden 22'si yakalandı, 14 şahsın yurt dışında olduğu ve 2 kişinin arandığı bildirildi. Amasya'da gözaltına alınan şüpheli Hüseyin Uysal'ın ortağı olduğu kuyumcu dükkanındaki çelik kasada 5 adet F serisi 1 dolarlık banknot bulundu. Soruşturmada, kurban bağışları ve kermes gelirlerinin makbuzsuz toplanıp belirli noktalardan taşıyıcılarla aktarıldığı ve kuyumculuk sektörü üzerinden sahte cari hesap işlemleri yapıldığı belirlendi. Bir tanık ifadesinde, şirkete ortak yapılırken hisselerin mirasçılara geçmesini engellemek için kendisinden açık imzalı kâğıt alındığını öne sürdü. Tanık ifadelerine göre, FETÖ'nün iş birliği teklifini reddeden Arif Ahmet Denizolgun'a yönetimin Alihan Kuriş'e devredilmesi amacıyla şüpheli bir ölüm veya zehirleme planı yapıldığı iddia edildi. Örgütün finansörlerinden olduğu öne sürülen Mehmet Özmen'in adli sicilinde geçmişe dönük FETÖ üyeliği kaydı tespit edildiği ileri sürüldü.

Amasya’da bir kuyumcu dükkânına yapılan operasyonda 5 adet F serisi 1 dolarlık banknot ele geçirildi. F serisi dolarların birinci derece örgüt militanlarında bulunduğu biliniyor.

KUYUMCU KASASINDA 5 ADET “F SERİSİ 1 DOLAR” ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı ileri sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik olarak Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet suçlarından 19.10.2026 tarihinde Ankara merkezli 12 ilde, 28 ikamette ve 16 iş yerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aynı suçlar kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda Amasya’da da Hüseyin Uysal gözaltına alındı.

Şüpheli Hüseyin Uysal’ın ortağı olduğu, Amasya Kocacık Çarşısı İğneci Baba Sokak’ta bulunan “Amasya Fazilet Pırlanta ve Kuyumculuk” isimli iş yerinde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda, ziynet eşyalarının bulunduğu tezgâhın altındaki çelik kasada 5 adet 1 dolarlık banknot ele geçirildi.

FETÖ soruşturmalarında da gündeme gelen F serisi dolarlarla ilgili olarak şüpheli Uysal’ın, Şüpheli Hüseyin Uysal, bahse konu paraları hatırlamadığını iddia etti. Paraları müşterilerden aldığını öne süren şüpheli banknotları hangi tarihte müşterilerden aldığını beyan etmedi.

DARBE GİRİŞİMİNDE YER ALAN CUNTACILARDA DA AYNI BANKNOTLAR ELE GEÇİRİLDİ

Terörist elebaşı Fetullah Gülen’in bir konuşmada "Hepiniz 0'sınız, 1'den önce olursanız bir anlam ifade etmezsiniz. Ancak 1 olursanız değer kazanırsınız. Ben 1'im" dediği ortaya çıkmıştı. Örgüt mensupları da Cuntacılar kendilerine verilen bu paraları taşırken, örgüt lideri gibi '1' olduklarına inanıyorlar. 15 Temmuz hain darbe girişiminde yer alan cuntacı hainlerde de "F serisi" 1 dolarlardan çok sayıda ele geçirilmişti.

TALİMATLAR BÖLGESEL SORUMLULAR ÜZERİNDEN ALT KADEMELERE İLETİLİYOR

Soruşturma birimlerinin tespitlerine göre, Alihan Kuriş liderliğinde faaliyet gösterdiği ileri sürülen yapılanmanın, FETÖ’ye benzer bir gizlilik ve hiyerarşiyle hareket ettiği değerlendiriliyor. Talimatların bölgesel sorumlular üzerinden alt kademelere iletildiği, yurt dışı bağlantılarının bulunduğu ve elde edilen kayıt dışı kazançların bir kısmının yurt dışına aktarıldığı yönündeki iddialar titizlikle inceleniyor.

KAYIT DIŞI GELİRLER BELİRLİ NOKTALARDA TOPLANDI

Soruşturmanın finansal boyutunda, kurban bağışları ve kermes gelirlerinin makbuzsuz toplandığı, kayıt dışı paraların belirli noktalarda toplanarak taşıyıcılar aracılığıyla aktarıldığı yönündeki tespitler yer aldı.

Soruşturmaya yansıyan bir tanık ifadesi ise kuyumculuk sektörü üzerinden yürütüldüğü öne sürülen işlemleri gündeme getirdi. Tanık, çok sayıda valizle olağan dışı hareketliliğin yaşandığı bir atölyede yüksek miktarda altın bilezik üretildiğini, bu ürünlerin sanki cari hesap ilişkisi varmış gibi gösterilerek çeşitli kuyumculara dağıtıldığını, gerçekte ise hiçbir alım satım işlemi yapılmadığını beyan etti.

ŞİRKETE ORTAK YAPIP AÇIK İMZALI KAĞIT ALDILAR

Yapılanmanın, şirketleri nasıl kontrol altında tuttuğu da tanık ifadeleriyle gündeme geldi. Bir tanık, şirkete ortak yapılırken kendisinden, “ölümü hâlinde hisselerin mirasçılarına geçmesini engellemek” amacıyla açık imzalı bir kâğıt alındığını iddia etti. Savcılığın, söz konusu şirketlerin gerçek bir ticari faaliyetinin bulunmadığı ve örgüt talimatıyla yönetildiği şüphesi üzerinde durduğu belirtildi.

KURBAN VE KUYU AÇMA FAALİYETLERİNE DAİR RESMİ BELGE YOK

Ayrıca, bağlantılı olduğu belirtilen bir derneğe ilişkin raporda, kurban ve kuyu açma faaliyetlerine dair resmî belge sunulamadığı, evrakların e-posta çıktısı veya fotokopilerden ibaret olduğu tespitine yer verildi. Dosyada, gerçeklerin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla tanıklar ve başvurucular üzerinde baskı kurulmaya çalışıldığına ilişkin değerlendirmeler de bulunduğu belirtildi. Savcılığın, finansal ağın tüm boyutlarını ortaya çıkarmak amacıyla soruşturmayı derinleştirerek sürdürdüğü kaydedildi.

FETÖ İŞ BİRLİĞİNİ REDDEDEN DENİZOLGUN ŞÜPHELİ ŞEKİLDE ÖLDÜ

Dosyadaki tanık ifadelerine göre, Arif Ahmet Denizolgun’un FETÖ’nün iş birliği teklifini reddetmesi üzerine, yönetimin Alihan Kuriş’e devredilmesini sağlamak amacıyla Denizolgun’a yönelik şüpheli bir ölüm veya zehirleme planı yapıldığı iddia edilmişti.

Soruşturmada, örgütün finansörlerinden ve kilit isimlerinden olduğu öne sürülen Mehmet Özmen’in adli sicil taramasında geçmişe dönük FETÖ üyeliği kaydı tespit edildiği; Özmen’in örgüt üyelerinin yurt dışına kaçış organizasyonlarında rol oynadığının belirlendiği ileri sürüldü.

22 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 14 KİŞİ YURT DIŞINDA, 2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yürütülen soruşturma kapsamında; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan çalışmalar neticesinde; liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütü hakkında Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından 19.10.2026 günü (Ankara merkezli 12 il, 28 ikamet ve 16 iş yeri adresine) eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda; gözaltı kararı verilen 38 şüpheli şahıstan, 22 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 14 şüpheli şahsın yurt dışında olduğu tespit edilmiş olup, 2 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarımız titizlikle devam ediyor.