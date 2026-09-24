Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde Alihan Kuriş'in ‘çıkar amaçlı suç örgütü' faaliyetleri kapsamında 20 Eylül'de gerçekleşen operasyonda, gözaltına alınan 25 şüpheli, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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HABERİN ÖZETİ Alihan Kuriş soruşturmasında son dakika: 20 şüpheli tutuklandı Alihan Kuriş'in çıkar amaçlı suç örgütü faaliyetlerine yönelik Ankara merkezli operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 20 Eylül'de operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden 22'si tutuklama, 3'ü ise adli kontrol tedbiri talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, 20 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi. Toplam 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

20 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Şüphelilerden 22'si tutuklama, 3'ü ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik tarafından tutuklama talebiyle sevk edilen 22 şüpheliden 20'si hakkında tutuklama kararı verilirken, adli kontrol talep edilen 3 şüpheli ile birlikte toplam 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.