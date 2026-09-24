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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 11:47

Alihan Kuriş soruşturmasında son dakika: 20 şüpheli tutuklandı

Alihan Kuriş soruşturmasında yeni gelişme. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne yönelik yürütttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 20’si tutuklandı. 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Alihan Kuriş soruşturmasında son dakika: 20 şüpheli tutuklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 11:47

koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde 'in ‘çıkar amaçlı suç örgütü' faaliyetleri kapsamında 20 Eylül'de gerçekleşen operasyonda, gözaltına alınan 25 şüpheli, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

HABERİN ÖZETİ

Alihan Kuriş soruşturmasında son dakika: 20 şüpheli tutuklandı

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Alihan Kuriş'in çıkar amaçlı suç örgütü faaliyetlerine yönelik Ankara merkezli operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 20 Eylül'de operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
Şüphelilerden 22'si tutuklama, 3'ü ise adli kontrol tedbiri talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı.
Hakimlik, 20 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi.
Toplam 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

20 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Şüphelilerden 22'si tutuklama, 3'ü ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik tarafından tutuklama talebiyle sevk edilen 22 şüpheliden 20'si hakkında tutuklama kararı verilirken, adli kontrol talep edilen 3 şüpheli ile birlikte toplam 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

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ETİKETLER
#Sulh Ceza Hakimliği
#ankara cumhuriyet başsavcılığı
#Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
#Ankara İl Emniyet Müdürlüğü
#Alihan Kuriş
#Gündem
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