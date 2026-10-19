Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon başlatıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon: Gözaltılar var Ankara merkezli 12 ilde, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 19 Ekim günü 12 ildeki 28 ikamet ile 16 iş yerine eş zamanlı düzenlendi. Soruşturma; suç örgütü kurma ve yönetme, üye olma, malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurumları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa muhalefet suçlarından yürütülüyor. Hakkında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 22'si yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 14'ünün yurt dışında olduğu tespit edilirken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde; liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütü hakkında, 'Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet' suçlarından Ankara merkezli 12 il, 28 ikamet ve 16 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

38 ŞÜPHELİDEN 22'Sİ GÖZALTINDA

Operasyonda; hakkında gözaltı kararı verilen 38 şüpheli şahıstan 22'si yakalanarak gözaltına alındı.

14 şüpheli şahsın yurt dışında olduğu tespit edildi. 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.