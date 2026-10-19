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Gündem
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 03:30
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 03:30

Kara para aklamakla suçlanıyordu! Firari şüpheli Emir Sarıgül teslim oldu

Kara para aklamakla suçlanan ve hakkında gözaltı kararı verilen Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün firari durumdaki oğlu Emir Sarıgül, avukatıyla birlikte Emniyet'e giderek teslim oldu.

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Editor
 Onur Kaya
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Kara para aklamakla suçlanıyordu! Firari şüpheli Emir Sarıgül teslim oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 03:30
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 03:30

, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiası üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında aralarında Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğulları Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül ile eski eşi Aylin Kotil'in yanı sıra gazeteci Murat Ağırel'in de aralarında olduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

16 Ekim Cuma sabahı düzenlenen operasyonda şüphelilerden Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Murat Ağırel, Volkan Aslanbaş ve Cavidan Tanrah Artuner gözaltına alınmıştı.

BABASININ EVİNE SIĞINDI

Firari durumdaki Emir Sarıgül'ün ise Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığından faydalanarak babasının Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evine sığındığı ortaya çıkmıştı.

EMİR SARIGÜL TESLİM OLDU

YENİ Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül, oğullarıyla ilgili başlayan soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Mustafa Sarıgül, "Oğlum Emir Sarıgül, avukatının yurtdışından gelmesinin ardından avukatıyla birlikte emniyete gitmiştir." ifadeleriyle Emir Sarıgül'ün teslim olduğunu duyurdu.

SORUŞTURMA HAKKINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin "80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği" ve "1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları belirtildi.

Ayrıca, müştekilerin konuya ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e ilettiklerini, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini öne sürdükleri vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müşteki ifadeleri, sundukları ses ve görüntü kayıtları ile soruşturma kapsamında elde edilen delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildi. TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar, ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir. Soruşturma işlemleri devam etmektedir."

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ETİKETLER
#emir sarıgül
#Mustafa Sarıgül
#Murat Ağırel
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Aylin Kotil
#Gündem
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