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Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 07:10
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 07:23

Gazeteci Murat Ağırel yeniden gözaltına alındı

Fon soruşturmasıyla ilgili açıklamaları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma sonrası ev hapsinde bulunan gazeteci Murat Ağırel, sabah saatlerinden yeniden gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 07:10
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 07:23

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle haklarında başlatılan soruşturma kapsamında geçen hafta gözaltına alınan gazeteci Murat Ağırel için ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

HABERİN ÖZETİ

Gazeteci Murat Ağırel yeniden gözaltına alındı

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Sermaye piyasası soruşturması kapsamında daha önce ev hapsi kararı verilen gazeteci Murat Ağırel, sabah saatlerinde evinde yapılan aramanın ardından yeniden gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasasındaki işlemlerle ilgili kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştır.
Murat Ağırel geçen hafta gözaltına alınmış ve hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.
Ağırel, sabah saatlerinde evinde yapılan aramanın ardından yeniden gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

MURAT AĞIREL YENİDEN GÖZALTINDA

Murat Ağırel, sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındı. Evinde arama yapılan Ağırel, daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

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