Gazeteci Murat Ağırel yeniden gözaltına alındı

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İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle haklarında başlatılan soruşturma kapsamında geçen hafta gözaltına alınan gazeteci Murat Ağırel için ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.
Murat Ağırel, sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındı. Evinde arama yapılan Ağırel, daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.
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