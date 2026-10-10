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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 10:24
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 10:30

Gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında karar verildi

Fon soruşturması kapsamında gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında verilen imza atma şeklindeki adli kontrol kararına başsavcılığın itiraz etmesi üzerine, iki isim hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında karar verildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 10:24
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 10:30

Fon soruşturması kapsamında gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında verilen imza atma şeklindeki adli kontrol kararına başsavcılığın itiraz etmesi üzerine, iki isim hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

HABERİN ÖZETİ

Gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında karar verildi

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Fon soruşturması kapsamında gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında, başsavcılığın itirazı üzerine ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca fon soruşturması yürütülüyor.
Gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz şüpheli sıfatıyla ifade verdi.
İlk olarak nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğince imza atma şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.
Başsavcılık bu karara itiraz etti.
Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği, başsavcılığın itirazını değerlendirerek her iki isim hakkında da ev hapsi uygulanmasına hükmetti.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

BAŞSAVCILIĞIN KARARA İTİRAZI DEĞERLENDİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınan Ağırel ve Saymaz hakkında, nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğince imza atma şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

Başsavcılığın karara itirazını değerlendiren nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği, her iki isim hakkında da ev hapsi uygulanmasına hükmetti.

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