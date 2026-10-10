Gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında karar verildi

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İstanbul
Fon soruşturması kapsamında gazeteciler Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında verilen imza atma şeklindeki adli kontrol kararına başsavcılığın itiraz etmesi üzerine, iki isim hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınan Ağırel ve Saymaz hakkında, nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğince imza atma şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.
Başsavcılığın karara itirazını değerlendiren nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği, her iki isim hakkında da ev hapsi uygulanmasına hükmetti.