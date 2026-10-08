Bakan Bolat'tan İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında suç duyurusu

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İstanbul
Fon soruşturmasına ilişkin çeşitli iddialar gündeme gelirken vatandaşlara asılsız haberlere itibar edilmemesi konusunda uyarı yapıldı. Soruşturmayla ilgili çeşitli polemikler gündeme geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon soruşturması kapsamında kendisine yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında suç duyurusunda bulundu.
Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, TBMM Genel Kurulu’nda fon soruşturmasına ilişkin yaptığı konuşmada bazı bakanlarla ilgili iddialar ortaya atmıştı. Özlale’nin sözlerinin ardından Murat Ağırel ve İsmail Saymaz, bir yayında söz konusu iddiaları Ticaret Bakanı Ömer Bolat’la ilişkilendirmişti.
Bakan Bolat ise söz konusu iftirayı anında reddederek, 37,8 milyon liralık aile tasarrufunun 26 Şubat 2024’te Hedef Yatırım Portföy bünyesinde SUKUK, yani kira sertifikası niteliğindeki yasal bir yatırım aracına yatırıldığını delilleriyle beraber kamuoyuna açıklamıştı.
Bakan Bolat, söz konusu tasarrufun 2 yıl 8 aydır aynı yatırım aracında bulunduğunu, 16 Eylül 2026’da başlayan soruşturma öncesinde veya sonrasında hesabın kapatılmadığını ve bu hesap üzerinden herhangi bir hisse senedi alım-satımı gerçekleştirilmediğini belirtmişti.
Bolat ayrıca kendisi ve ailesinin kripto varlık veya yurt dışı finansal yatırımının bulunmadığını, mal varlığı beyanlarının ilgili kurumlara eksiksiz şekilde sunulduğunu ve MASAK, SPK, BDDK ile Gelir İdaresi Başkanlığı başta olmak üzere tüm yetkili kurumların incelemesine açık olduklarını ifade etmişti.