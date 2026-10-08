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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 11:30

Fon soruşturmasında dezenformasyon uyarısı: Gerçeğe aykırı paylaşım yapanlara adli işlem

Fon soruşturması kapsamında, sosyal medya ve dijital mecralarda gerçeği yansıtmayan iddiaların paylaşılması üzerine, söz konusu paylaşımları yapanlar hakkında adli işlemlerin uygulanacağı belirtildi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Fon soruşturmasında dezenformasyon uyarısı: Gerçeğe aykırı paylaşım yapanlara adli işlem
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 11:30

Fon soruşturması kapsamında , , Merkezi Kayıt Kuruluşu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan temin edilen bilgi, belge ve raporlar üzerindeki incelemelerin sürdüğü bildirildi. Bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan birtakım iddialar ile kişi ve kurumlar hakkında dezenformasyon içeren paylaşımlar yapıldığı kaydedildi. 

Gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılmasının "" suçu kapsamında değerlendirileceği, bu paylaşımları yapanlar hakkında Başsavcılıkça resen gerekli adli işlemlerin tesis edileceği bildirildi.

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ETİKETLER
#Başsavcılık
#sermaye piyasası kurulu
#Merkezi Kayıt Kuruluşu
#Borsa İstanbul
#Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma
#Gündem
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